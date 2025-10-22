В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение

В связи с обновлением коммунальной инфраструктуры на перекрестках улиц Советская и Смолина, а также улиц Кирова и Смолина, с 23 октября по 23 ноября 2025 года вводятся временные изменения в схему движения общественного и личного транспорта. Изменения коснутся схемы движения маршрутов: №№ 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97 Квартал, сообщили в Комитете по транспорту.

В направлении улицы Бабушкина автобусы будут двигаться в объезд закрытых участков через ул. Балтахинова, а в обратном направлении через Шефский подъём – пр. Победы-ул. Почтамская. Далее по утвержденной схеме. Объезд на личном транспорте – согласно схемам.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Фото: мэрия города