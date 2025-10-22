Общество 22.10.2025 в 14:21
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
Беременная дочь обвинила отца-бизнесмена в том, что он повесил на нее миллионный долг
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска Екатерина ждет появления малыша, но вместо того, чтобы спокойно готовиться к родам, она пытается разобраться с миллионными долгами. Девушка уверяет: появились они по вине ее родного отца. Подробности – в материале КП-Новосибирск.
История началась еще восемь лет назад — еще в 2017 году. Тогда Кате, которой на тот момент было 19 лет, позвонил отец и попросил о помощи.
- Он сказал: «Давай ты откроешь фирму на себя. По документам ты будешь только директором, мне нужно это, чтобы проще было работать». У меня и в мыслях не было, что родной отец может меня подставить. Я согласилась, - вспоминает Екатерина.
Со слов девушки, она никак не отвечала за деятельность фирмы, не подписывала документы, даже ни разу не ходила в офис, а о зарплате вообще речи и не шло. А через несколько лет отец сообщил, что фирму «ликвидировали», и Катя забыла об этой истории. Но на этом все не закончилось.
В 2024 году Екатерине пришло сообщение о долге: сначала сумма была 20 тысяч рублей, а потом — 2,5 миллиона рублей.
- Я в шоке звоню отцу, чтобы выяснить. что происходит. А он мне отвечает: «Это беспредел! Какая-то женщина подала в суд, что ей плохо дом построили. Я все решу, не переживай!», - говорит Екатерина.
Отец, как говорит Екатерина, уверял, что нанял юриста и подал апелляцию. Дал дочери номер адвоката, который говорил те же слова, что и отец: «Скоро все снимут», «Нужно чуть-чуть подождать». Девушка верила, а тем временем с ее зарплаты техника-лаборанта на заводе приставы списывали половину в счет долга. За все время удержали около 700 тысяч рублей.
Ситуация стала еще сложнее, когда Катя забеременела: деньги нужны были на ребенка, а они уходили на то, чтобы платить за долги отца.
- Я психанула и поехала сама в суд. И узнала, что отец никаких апелляций не подавал: просто тянул время, пока я гасила его долги! – рассказала Екатерина. – А мне не приходили никакие извещения, потому что он указал неправильный адрес моего проживания.
Когда сибирячка потребовала объяснений от отца, он заявил, что ни при чем.
- Он сказал: «Как так? Это юрист виноват!». А на мой вопрос, что же делать, посоветовал: «Уволься с работы или стань инвалидом, как я. С тебя тогда перестанут удерживать деньги», - заявляет Екатерина.
Девушка, как она уверяет, после этого разговора угодила в больницу с угрозой выкидыша.
Сейчас единственный выход, который видит девушка, — оформить банкротство. Но и здесь есть подводный камень: автомобиль, который Катя и ее муж взяли в кредит, могут изъять, так как он приобретен в браке.
- Я предложила отцу продать его «Лексус», чтобы закрыть долг. Он ответил, что машина нужна ему для комфорта и для работы. То есть ему комфорт дороже, чем будущее его дочери и внука? – недоумевает Екатерина.
По ее словам, у отца есть квартира, которую он сдает, а сам он официально не работает, поэтому с него приставы ничего взыскать не могут. Поэтому весь долг лег на беременную Екатерину. Общение с отцом она прекратила.
Единственный, кто поддерживает девушку, – это ее муж:
- Я не знаю, что делала бы без него. Он успокаивает меня, говорит, что все будет в порядке. Я недавно вышла в декрет, и теперь он содержит нашу семью сам. Мне непонятно, как родной отец мог так поступить, причем, когда я ему писала, что у меня скоро родится ребенок, а денег купить коляску, кроватку нет, из-за того, что все списывают в счет долгов, он отвечал: «Пусть муж оплатит долги», - рассказывает Екатерина. – А с чего он должен оплачивать эти долги? Он тут вообще ни при чем!
КП-Новосибирск связались с отцом Екатерины: он озвучил свою версию случившегося.
- Это все неправда. Она сама регистрировала фирму, вела деятельность, сидела в офисе, принимала договоры, получала зарплату. Она не была человеком, который не в курсе, - заявил мужчина. – Никто ни на кого ничего не вешал. Долг солидарный, и на мне, и на ней. Но я официально не работаю, у меня все заблокировали. Я ей деньги давал, возвращал то, что у нее списывали. Все, что она рассказывает, это гормоны беременной женщины.
КП-Новосибирск связались с отцом Екатерины: он озвучил свою версию случившегося.
- Это все неправда. Она сама регистрировала фирму, вела деятельность, сидела в офисе, принимала договоры, получала зарплату. Она не была человеком, который не в курсе, - заявил мужчина. – Никто ни на кого ничего не вешал. Долг солидарный, и на мне, и на ней. Но я официально не работаю, у меня все заблокировали. Я ей деньги давал, возвращал то, что у нее списывали. Все, что она рассказывает, это гормоны беременной женщины.