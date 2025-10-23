Общество 23.10.2025 в 06:00

В Бурятии сухой закон ударил по бюджету

Власти республики не будут ужесточать антиалкогольные меры в 2026 году
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии сухой закон ударил по бюджету
Фото: архив «Номер один»
Республика вошла в пятерку регионов с наиболее крупными достижениями в области снижения продаж крепкого алкоголя. Во многом это стало результатом принятия с 1 марта закона, который разрешает приобретать алкоголь с 11:00 до 20:00. В магазинах на территории жилых домов торговлю также запретили. После этих нововведений депутаты заявляли, что меры будут усиливаться и дальше. Однако к сегодняшнему дню произошел резкий разворот - ужесточения не будет. В бюджете появились другие приоритеты. Снижение продаж повело за собой падение сбора акцизов, поэтому с антиалкогольной риторикой решили притормозить.

С торговли крепким алкоголем объемной долей этилового спирта свыше 9% бюджет в Бурятии получает 84% от взимаемого с продаж акциза. По данным УФНС, за шесть месяцев 2025 года в бюджет подступило алкогольных акцизов на сумму 495,7 млн рублей. Это только 34,5% от годового плана. Который на 2025 год определен в размере 1,4 млрд рублей. Добавим, что в 2024 году, когда в Бурятии еще не ввели жесткие антиалкогольные меры, поступление акциза составило 1,175 млрд рублей. Поэтому уже сегодня понятно - если не произойдет всплеска продаж алкоголя в Бурятии в четвертом квартале, то план по поступлению алкогольных акцизов будет гарантированно не выполнен. Между тем бюджет республики уже сейчас недополучает многие виды налогов, связанных прежде всего с резким торможением экономики в 2025 году. 

Добавим, что с марта в Улан-Удэ закрылось и перепрофилировалось под маркетплейсы довольно много продуктовых магазинов как в многоквартирных домах, так и в отдельно стоящих зданиях. Это привело к снижению объемов продаж и поступлению в бюджет республики акцизов. При этом теневой рынок, где, естественно, никакие налоги на платят, наверняка вырос. И чем жестче действуют в правовом поле, тем больше соблазнов   ухода к потреблению нелегальной продукции (самогона и пр.).

- В повестке ближайшей сессии нет законопроектов, ужесточающих антиалкогольное законодательство. Республика и так пошла дальше других регионов, в какой-то мере сократив поступление акцизов. Это продиктовано высоким ростом потребления алкоголя в 2024 году и связанными с этим проблемами. Но в 2025 году многие показатели по преступности и аварийности улучшились, и вопрос дальнейшего формирования антиалкогольных мер решили отложить. Сейчас на первом плане - наполнение бюджета, - сообщил один из депутатов Народного Хурала Бурятии. Кроме того, принято решение не ухудшать бизнес-климат дополнительными ограничениями и запретами минимум до начала 2026 года. Поскольку налоговых раздражителей и так хватает на уровне федерального центра. 

Правительство РФ запланировало повышение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января 2026 года, как следует из внесенного на рассмотрение Госдумы проекта поправок к Налоговому кодексу. Новые ставки превышают ранее запланированные показатели и затронут практически все категории продукции. Они повысятся от 8,9% до 31% в зависимости от крепости.

Таким образом, свои расходы и потери от снижения доходов бюджета власти всех уровней намерены компенсировать за счет роста налоговой нагрузки на потребителей. В том числе и любителей алкоголя. 
