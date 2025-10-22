Общество 22.10.2025 в 14:51

Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком

Угнанную машину клиента он бросил в другом районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком

Очередной угон автомобиля раскрыли в полиции Бурятии. Мужчина, работающий в СТО, угнал машину своего клиента, чтобы покататься и бросил ее в другом районе республики.

Жена пострадавшего жителя с. Сотниково обратилась в полицию и рассказала полицейским, что ее супруг оставил на ремонт автомобиль в одном из СТО.

- На следующий день, когда они пришли забирать автомобиль, его не оказалось на месте. Причинен ущерб в размере 400 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был найден в Кяхтинском районе. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан 45-летний ранее судимый работник СТО, - рассказали в полиции республики.

Подозреваемый пояснил, что, решив прокатиться на машине, доехал до Кяхтинского района, где и бросиил машину. В настоящее время автомобиль возвращен владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: Номер один

Теги
угон авто

Все новости

Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
22.10.2025 в 14:51
Петр Мордовской: «Пожар легче предотвратить»
22.10.2025 в 14:42
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
22.10.2025 в 14:11
Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья
22.10.2025 в 14:07
В Бурятии выбрали лучшего студента СПО
22.10.2025 в 14:02
Жителю Улан-Удэ дорого обойдется избиение медика
22.10.2025 в 13:39
К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
22.10.2025 в 13:25
Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар
22.10.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
Победители олимпиады смогут пройти бесплатное обучение в РАНХиГС
22.10.2025 в 14:58
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
Беременная дочь обвинила отца-бизнесмена в том, что он повесил на нее миллионный долг
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
Его ограничат сразу на двух перекрестках
22.10.2025 в 14:11
Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья
Почему овощи и фрукты должны быть на вашем столе каждый день
22.10.2025 в 14:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru