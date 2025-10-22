Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком

Очередной угон автомобиля раскрыли в полиции Бурятии. Мужчина, работающий в СТО, угнал машину своего клиента, чтобы покататься и бросил ее в другом районе республики.

Жена пострадавшего жителя с. Сотниково обратилась в полицию и рассказала полицейским, что ее супруг оставил на ремонт автомобиль в одном из СТО.

- На следующий день, когда они пришли забирать автомобиль, его не оказалось на месте. Причинен ущерб в размере 400 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был найден в Кяхтинском районе. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан 45-летний ранее судимый работник СТО, - рассказали в полиции республики.

Подозреваемый пояснил, что, решив прокатиться на машине, доехал до Кяхтинского района, где и бросиил машину. В настоящее время автомобиль возвращен владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: Номер один