Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России

Монголия стала первой заграничной площадкой для проведения международной олимпиады Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).Олимпиада РАНХиГС под названием «Управленцы будущего» прошла на русском и английском языках. В первых отборочных испытаниях по математике приняли участие 45 старшеклассников из улан-баторских школ. Второй этап интеллектуального состязания — междисциплинарный экзамен, включающий свод вопросов по истории, международным отношениям и основам государственного управления.«Победители этой олимпиады получат бесплатное обучение в рамках квоты правительства РФ по программам бакалавриата президентской академии по таким направлениям как менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, зарубежное регионоведение, международные отношения, экономика», – сообщила директор Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Кильпякова.Ранее она сообщила корреспонденту ТАСС о том, что Монголия входит в десятку стран, откуда приезжают абитуриенты на учебу в Россию. Правительство ежегодно выделяет квоты на бесплатное обучение 620 монгольских студентов. За 103 года образовательного сотрудничества двух стран более 80 тысяч монголов получили советское и российское высшее и среднее специальное образование.