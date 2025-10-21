Названы имена финалистов седьмого сезона литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева

В Москве объявили короткий список номинантов седьмого сезона Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. В финал вышли девять произведений в трех номинациях. Как отметили организаторы, все книги-финалисты объединены главной целью конкурса — популяризацией Дальнего Востока через силу художественного слова и личного опыта.Короткий список был сформирован из 80 заявок, поступивших в этом сезоне. Сначала экспертный совет отобрал длинный список, а затем Малое жюри определило девять финалистов. В номинации «Короткая проза» соревнуются Антонина Гилева с книгой «Осколки студеного лета», Алексей Небыков со сборником «Неодолимая тишина света. Русский хтонический рассказ» и Улита Котельникова с произведением «Тундра помнит». В «Длинной прозе» в список финалистов вошли Ольга Рожнева с романом «Заветный берег», Ольга Погодина с книгой «Золото Умальты» и Лев Сысоров с произведением «Лилька». За звание лучшей «Прозы для детей» поборются Екатерина Згурская («Тигренок, на которого не хватило краски»), Анатолий Валевский («Первая скрипка не умирает») и Надежда Ташлыкова («Земля леопардов»).Куратор премии Роман Косыгин объяснил, что главный критерий для финалистов — способность передать уникальность Дальнего Востока. Он подчеркнул, что впечатление от этого заповедного края настолько сильно, что не может не отразиться в текстах авторов.- В Дальний Восток невозможно не влюбиться. Поэтому все книги, конечно же, направлены на популяризацию края и, безусловно, отвечают главной философии этой Премии», — отметил Косыгин.Особенностью седьмого сезона стало международное участие. Роман Косыгин рассказал, что активная работа в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» дала свои плоды, и на конкурс начали поступать заявки от зарубежных авторов. Такое стало возможным благодаря налаживанию литературных мостов с другими странами.Член Малого жюри Екатерина Барбаняга, отвечавшая за отбор в номинации «Длинная проза», поделилась своими наблюдениями о литературных тенденциях. Она обратила внимание на то, что дальневосточная тематика оказалась особенно плодотворной для детективного жанра. «Интересный момент, что тема Дальнего Востока вообще привлекает детективные истории. Это было заметно по длинному списку. Детективные истории на Дальнем Востоке самые популярные», — отметила Барбаняга.Она также сообщила, что в конкурсе участвуют работы молодых авторов, которые привносят в литературу о регионе новую энергию. При этом Барбаняга напомнила, что выбор жюри — это всегда субъективный процесс, и многие достойные книги, которые не вошли в короткий список финалистов, так же заслуживают внимания читателей.Член Большого жюри Олег Трушин, которому предстоит выбирать абсолютного победителя среди финалистов, уже обозначил свои приоритеты. Для него ключевым критерием является художественность произведения и уникальный авторский почерк.Церемония вручения премии состоится 5 декабря в Москве в Фонде культуры. Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты премии были названы в декабре 2019 года. За шесть сезонов на соискание премии поступило более 700 заявок от писателей из 49 регионов России, а также от соотечественников, проживающих за рубежом.