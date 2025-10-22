В Бурятии ветеран спецоперации масштабирует ферму благодаря господдержке

Эдуард Халудоров — ветеран СВО, отец четверых детей и любящий муж. После военной службы боец вернулся в родное село. В Заиграевском районе он развивает свое хозяйство. На средства гранта «Агростартап» фермер закупил трактор и навесное оборудование.«Вся наша техника старая, требовала постоянного ремонта. А когда техника новая очень легко. Работа не останавливается», – отмечает Эдуард.Для Эдуарда сельское хозяйство — это семейная традиция. Им занимались родители и дед.Сейчас у ветерана 30 гектаров собственной земли и 20 голов скота мясной симментальской породы. В его планах — весной закупить еще 20 голов племенных симменталов, а потом построить ферму на 150 голов. Бычков на откорм, коров — на выпас.— Благодарен, что дали грант. Это большая мотивация развиваться, не засиживаться. Фермерство дело созидательное, благородное. У нас в Бурятии такие климатические условия, что мы без мяса не можем, – говорит Эдуард.До СВО Эдуард много лет проработал в органах, а его гражданская позиция не раз подтверждалась поступками. Однажды он трижды бросался в горящий дом, чтобы спасти пожилого инвалида. За этот поступок ему вручили награду от МЧС.