Общество 22.10.2025 в 15:46

В Бурятии ветеран спецоперации масштабирует ферму благодаря господдержке

Сейчас у него 30 гектаров земли и 20 голов скота
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Эдуард Халудоров — ветеран СВО, отец четверых детей и любящий муж. После военной службы боец вернулся в родное село. В Заиграевском районе он развивает свое хозяйство. На средства гранта «Агростартап» фермер закупил трактор и навесное оборудование. 

«Вся наша техника старая, требовала постоянного ремонта. А когда техника новая очень легко. Работа не останавливается», – отмечает Эдуард.

Для Эдуарда сельское хозяйство — это семейная традиция. Им занимались родители и дед.

Сейчас у ветерана 30 гектаров собственной земли и 20 голов скота мясной симментальской породы. В его планах — весной закупить еще 20 голов племенных симменталов, а потом построить ферму на 150 голов. Бычков на откорм, коров — на выпас.

— Благодарен, что дали грант. Это большая мотивация развиваться, не засиживаться. Фермерство дело созидательное, благородное. У нас в Бурятии такие климатические условия, что мы без мяса не можем, – говорит Эдуард.

До СВО Эдуард много лет проработал в органах, а его гражданская позиция не раз подтверждалась поступками. Однажды он трижды бросался в горящий дом, чтобы спасти пожилого инвалида. За этот поступок ему вручили награду от МЧС.
