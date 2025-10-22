Омуль в Бурятии попал в демографическую яму

Министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев провел выездное совещание в Кабанском районе, в ходе которого ознакомился с мероприятиями по охране байкальского омуля. Как сообщили в министерстве, поездка была посвящена оценке эффективности мер, принимаемых для сохранения популяции этой рыбы в период нереста.«В этом году отмечается меньше случаев браконьерства, но это связано в первую очередь с тем, что и рыбы на нерест поднимается меньше» - поделился наблюдениями государственный инспектор рыбоохраны Николай Захартинов.Снижение количества рыбы, идущей на нерест, подтвердили и научные данные. При этом текущая ситуация является ожидаемой и объясняется так называемой «демографической ямой».«Объем заходящего на нерест омуля в этом году меньше, чем в прошлые годы. Учитывая, что омуль достигает половозрелого возраста лишь к 7-9 годам, мы сейчас наблюдаем период, когда на нерест идут немногочисленные поколения, рожденные еще до введения запрета. Уже в ближайшие годы мы ожидаем положительную динамику, когда в реки начнет массово заходить омуль, появившийся на свет после введения в 2017 году запрета на вылов» - объяснили специалисты.Примером долгосрочной работы по восстановлению популяции стал обновленный Большереченский рыбоводный завод, реконструкцию которого полностью завершили в этом году. Теперь завод оснащен современным оборудованием и способен закладывать на инкубацию 1,3 миллиарда икринок ежегодно.