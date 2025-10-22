Общество 22.10.2025 в 16:49

В столице Бурятии приведут в порядок фасады домов

Скоро у них появятся свои паспорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии приведут в порядок фасады домов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поднял вопрос о приведении в нормативное состояние фасадов жилых многоквартирных домов в городе. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев доложил о работе в данном направлении. 

– Изучен опыт Красноярска, подготовлен проект изменений в правила благоустройства Улан-Удэ в части введения нормы о паспортах фасадов домов. Обязанность по подготовке такого паспорта предлагается возложить на управляющие компании. Комитетом уже подготовлены варианты цветовых решений фасадов на примере некоторых домов. Проект изменений в Правила благоустройства планируется вынести на сессию горсовета, – рассказал он. 

В 2026 году в Улан-Удэ запланирован ремонт фасадов 89 многоквартирных домов по линии Фонда капитального ремонта Бурятии. Предстоит обсуждение введения их паспортов с депутатами, управляющими компаниями, и жильцами.

– Необходимо разработать такой проект нормативного акта, который устроит и предпринимателей, и жильцов. Давайте отработаем все детали и вынесем инициативу на сессию. Этот опыт нужно рассмотреть и распространить в городе, – поручил мэр Игорь Шутенков.

Опыт приведения фасадов в нормативное состояние уже отработан в Улан-Удэ – на примере дома по улице Терешковой, 7а. Здесь летом 2025 года была проведена работа с собственниками помещений – жильцами и бизнесменами, собственниками коммерческих помещений на первом этаже дома. В итоге выполнен капитальный ремонт фасада в едином колористическом решении, демонтирована самовольно установленная обшивка, согласованы дизайн-проекты вывесок и проведена их частичная замена.

– Этот опыт нужно рассмотреть и распространить, чтобы другие в тех же местах «шишки» не набивали. Чтобы эти требования не отталкивали людей от хорошего дела – привести в порядок здания, помещения, фасады домов. По Терешковой нам повезло, что там и капремонт проведён, и собственники отнеслись к этим нововведениям с пониманием. Нужно этот опыт по паспортам фасадов тиражировать, – поручил мэр.

Ориентировочно проект будет готов к февралю будущего года.
Теги
благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ косулю освободили из заборного плена
22.10.2025 в 18:02
Отравившиеся магазинной едой жители Бурятии готовятся к выписке
22.10.2025 в 17:44
В Улан-Удэ стало опасно дышать
22.10.2025 в 17:41
В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол
22.10.2025 в 17:29
В Улан-Удэ военный убил человека канцелярским ножом
22.10.2025 в 17:23
Как накопить с максимальной выгодой?
22.10.2025 в 17:22
В Улан-Удэ водитель автобуса бесплатно возит школьников
22.10.2025 в 17:00
Бурятия выделит 45,2 млн рублей на субсидирование авиаперевозок
22.10.2025 в 16:59
В столице Бурятии приведут в порядок фасады домов
22.10.2025 в 16:49
Бурятию соседи пока не смогут полностью обеспечить бензином
22.10.2025 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ косулю освободили из заборного плена
Она застряла возле школы № 55
22.10.2025 в 18:02
Отравившиеся магазинной едой жители Бурятии готовятся к выписке
Выздоровевшие пациенты покинут «инфекционку»
22.10.2025 в 17:44
В Улан-Удэ стало опасно дышать
В городе объявлен режим «черного неба»
22.10.2025 в 17:41
В Улан-Удэ пробки после ДТП будут ликвидировать через европротокол
Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД можно будет с ущербом до 300 тысяч рублей
22.10.2025 в 17:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru