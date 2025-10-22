В столице Бурятии приведут в порядок фасады домов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поднял вопрос о приведении в нормативное состояние фасадов жилых многоквартирных домов в городе. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев доложил о работе в данном направлении.– Изучен опыт Красноярска, подготовлен проект изменений в правила благоустройства Улан-Удэ в части введения нормы о паспортах фасадов домов. Обязанность по подготовке такого паспорта предлагается возложить на управляющие компании. Комитетом уже подготовлены варианты цветовых решений фасадов на примере некоторых домов. Проект изменений в Правила благоустройства планируется вынести на сессию горсовета, – рассказал он.В 2026 году в Улан-Удэ запланирован ремонт фасадов 89 многоквартирных домов по линии Фонда капитального ремонта Бурятии. Предстоит обсуждение введения их паспортов с депутатами, управляющими компаниями, и жильцами.– Необходимо разработать такой проект нормативного акта, который устроит и предпринимателей, и жильцов. Давайте отработаем все детали и вынесем инициативу на сессию. Этот опыт нужно рассмотреть и распространить в городе, – поручил мэр Игорь Шутенков.Опыт приведения фасадов в нормативное состояние уже отработан в Улан-Удэ – на примере дома по улице Терешковой, 7а. Здесь летом 2025 года была проведена работа с собственниками помещений – жильцами и бизнесменами, собственниками коммерческих помещений на первом этаже дома. В итоге выполнен капитальный ремонт фасада в едином колористическом решении, демонтирована самовольно установленная обшивка, согласованы дизайн-проекты вывесок и проведена их частичная замена.– Этот опыт нужно рассмотреть и распространить, чтобы другие в тех же местах «шишки» не набивали. Чтобы эти требования не отталкивали людей от хорошего дела – привести в порядок здания, помещения, фасады домов. По Терешковой нам повезло, что там и капремонт проведён, и собственники отнеслись к этим нововведениям с пониманием. Нужно этот опыт по паспортам фасадов тиражировать, – поручил мэр.Ориентировочно проект будет готов к февралю будущего года.