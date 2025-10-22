Общество 22.10.2025 в 17:22
Как накопить с максимальной выгодой?
Министерство финансов РФ и Банк России информируют о новых расширенных возможностях для сбережения своих средств и накоплений благодаря программе долгосрочных сбережений.
Долгосрочные сбережения формируются за счет добровольных взносов участника, пенсионных накоплений, сформированных с 2002 по 2014 год, а также за счет средств государственного софинансирования.
Использовать средства программы можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Накопления можно получить как в виде единоразовой выплаты, так и в виде периодических выплат, также их можно использовать для оплаты дорогостоящего лечения.
Подробности – на сайте.