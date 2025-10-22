В Улан-Удэ стало опасно дышать

По данным Гидрометцентра Бурятии, сегодня в Улан-Удэ наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим в городе объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Этот режим продлится до 11 часов завтрашнего дня.Напомним, последний раз НМУ первой степени опасности в Улан-Удэ объявляли в январе этого года.НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.