Отравившиеся магазинной едой жители Бурятии готовятся к выписке

В Бурятии завтра, 23 октября, начнут выписывать из инфекционной больницы пациентов, выздоровевших после отравления готовой едой из сети магазинов «Николаевский» (производитель ООО «Восток»). Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По данным на 22 октября, уже зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Стационарное лечение получают 76 человек, в том числе 47 детей. Подчеркивается, что в их состоянии наблюдается положительная динамика. Также поликлиники Улан-Удэ продолжают вести наблюдение за амбулаторными больными и контактными лицами.

«Рада сообщить, что ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стабилизируется – завтра после получения результатов лабораторных исследований начнём выписывать первых вылечившихся от кишечной инфекции. Также замедляется прирост заболевших. С коллегами из Роспотребнадзора РБ провели очередной оперштаб в онлайн формате, заслушали отчет по больным», - написала министр.

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям минздрава РБ Елена Шуняева доложила, что сейчас новые случаи регистрируются в более легкой форме, пациенты с тяжелыми симптомами не поступают.

Напомним, заведующую производством цеха готовой пищевой продукции ООО «Восток» отправили под домашний арест.