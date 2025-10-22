Общество 22.10.2025 в 18:02

В Улан-Удэ косулю освободили из заборного плена

Она застряла возле школы № 55
Текст: Карина Перова
Фото: Бурприроднадзор

В Улан-Удэ спасли косулю, застрявшую в заборе школы № 55 в посёлке Забайкальский. Дети и заместитель по административно-хозяйственной части не дали животное в обиду.

На место выдвинулся заместитель руководителя Бурприроднадзора, начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Михаил Климентьев. Прибывшие специалисты вызволили бедняжку из заборного плена.

«С животным все хорошо, это оказалась самочка, её выпустили в естественную среду обитания в Тарбагатайском районе», - отметили в надзорном ведомстве.

Косуля появилась возле школы, поскольку учебное заведение находится рядом с лесом. Также в Бурприроднадзоре предположили, что ее могли загнать бродячие собаки.

Ранее «Номер один» сообщал о спасении двух косуль, которых нашли у дорог.

косуля спасение бурприроднадзор

