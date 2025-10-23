Общество 23.10.2025 в 09:20

Мошенники запугали четвероклассницу из Бурятии

Они заставили ее продиктовать номер матери и коды из СМС
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Мошенники обвели вокруг пальца школьницу из Тарбагатайского района Бурятии. Доверчивая четвероклассница оставила семью без денег – общий ущерб составил 688 764 рублей.

45-летняя мать девочки обратилась в полицию. Она рассказала, что дочери позвонил мужчина, представившийся «администратором». Тот попросил продиктовать номер телефона ее матери и код, который придет позже. Ребенок сделал все так, как сказал аферист.

Затем на тот же номер позвонил другой неизвестный мужчина – с теми же требованиями. При этом он стал угрожать, мол, если девочка не даст номер и код матери, то у них будут проблемы.

«Испугавшись угроз, дочь продиктовала номер телефона матери и передала поступившие ей СМС. На следующий день заявительница увидела сообщения о переводе денежных средств с банковских карт», - отметили в МВД по Бурятии.

мошенничество МВД

