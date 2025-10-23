Общество 23.10.2025 в 09:40
В столице Бурятии завершают ремонт участка от улицы Ринчино до школы № 60
Сейчас там проводят освещение
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ дорожники завершают ремонт полукилометрового участка от улицы Ринчино до школы № 60. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Игорь Шутенков.
Помимо общеобразовательного учреждения, здесь расположены такие важные социальные объекты, как поликлиника № 2 и волейбольный центр.
Работы ведутся с октября 2024 года. За это время строители уложили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары и пешеходные зоны, установили знаки и нанесли разметку. Сейчас рабочие проводят освещение.
«В результате жители микрорайонов получат новый участок дороги, связывающий ближайшие социальные объекты с жилмассивом», - отметил Игорь Шутенков.