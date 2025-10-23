Общество 23.10.2025 в 10:15

Бурятия получит 5,4 млн рублей на поддержку земских тренеров

Специалистам помогут трудоустроиться
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Председатель правительства России Михаил Мишустин 15 октября подписал распоряжение о выделении Бурятии из федерального бюджета субсидии в 5,4 млн рублей. Скоро деньги поступят в республику, их направят на поддержку земских тренеров: их трудоустройство в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек.

В этом году правительство региона планирует направить в малые населенные пункты трёх тренеров, а до 2028 года – еще 45.

«Теперь в наших селах с нашими ребятишками и со всеми, кто хочет поддерживать свое здоровье, будут работать больше профессиональных тренеров. Расширятся возможности взращивать спортивные таланты с самого раннего возраста, а у людей старшего возраста – поддерживать правильное активное долголетие», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сейчас в Центре спортивной подготовки республики до 1 ноября принимают заявки на участие в федеральной программе «Земский тренер» (тел.: 8 (3012) 21-44-76). Специалисты, которые готовы переехать в район и отработать там 5 лет, получат единовременную выплату – 2 млн рублей.

«Земским тренером могут стать граждане России, женщины в возрасте до 55 лет и мужчины до 60 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в области физической культуры и спорта, а также выпускники профильных учебных заведений», - отметили в правительстве Бурятии.

