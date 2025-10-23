Общество 23.10.2025 в 10:24
В Улан-Удэ при строительстве театра «Байкал» использовали качественный бетон
К такому выводу пришли эксперты после исследования образцов
Текст: Андрей Константинов
Эксперты НИИЖБ имени А. А. Гвоздева провели проверку бетона на стройплощадке театра «Байкал» в Улан-Удэ. Исследование подтвердило соответствие материала установленным требованиям. Напомним, что в феврале этого года прокуратура Советского района Улан-Удэ сообщила о ненадлежащем качестве бетона, применяемого при строительстве здания.
В настоящий момент на четвёртом этаже будущего театра производится армирование и бетонирование колонн и стен. Помимо этого, ведутся гидроизоляционные работы на цокольном этаже, возводятся внутренние перегородки. В театральных мастерских выполняется бетонирование вертикальных конструкций. Степень готовности объекта составляет порядка 40%.
Завершение строительных работ на театре «Байкал» запланировано на 2026 год.
- Обследование монолитных железобетонных конструкций театра «Байкал» было проведено в мае–июне 2025 года. Проверка показала, что зафиксированные ранее микротрещины на объекте не выходят за пределы штукатурного слоя и не затрагивают несущие элементы здания. Все выявленные повреждения уже устранены. По итогам исследований подготовлено заключение, которое подтверждает, что бетонные конструкции здания находятся в нормативном техническом состоянии, а значит — отвечают требованиям по качеству, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.
Как рассказали в Управлении капитального строительства правительства РБ (УКС), бетон, применяемый на строительной площадке, проходит многоступенчатый контроль качества. За строительством объекта ведется постоянный контроль качества как со стороны компании-заказчика «Инфратехконцессия» и технического заказчика - «Инфракапстрой», так и со стороны представителя концедента – самого УКСа.
Тегистроительство театр