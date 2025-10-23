В Улан-Удэ при строительстве театра «Байкал» использовали качественный бетон

- Обследование монолитных железобетонных конструкций театра «Байкал» было проведено в мае–июне 2025 года. Проверка показала, что зафиксированные ранее микротрещины на объекте не выходят за пределы штукатурного слоя и не затрагивают несущие элементы здания. Все выявленные повреждения уже устранены. По итогам исследований подготовлено заключение, которое подтверждает, что бетонные конструкции здания находятся в нормативном техническом состоянии, а значит — отвечают требованиям по качеству, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.





Как рассказали в Управлении капитального строительства правительства РБ (УКС), бетон, применяемый на строительной площадке, проходит многоступенчатый контроль качества. За строительством объекта ведется постоянный контроль качества как со стороны компании-заказчика «Инфратехконцессия» и технического заказчика - «Инфракапстрой», так и со стороны представителя концедента – самого УКСа.



