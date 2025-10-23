В Бурятии семье пропавшего без вести бойца дали кредитные каникулы

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогла супруге военнослужащего, который пропал без вести.Как рассказали в аппарате омбудсмена, женщина обратилась с просьбой помочь ей решить вопрос с банком, где ее муж брал кредит. В мае этого года в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО он пропал без вести. В результате семья оказалась в трудной жизненной ситуации и не смогла дальше оплачивать займ.«При рассмотрении данного вопроса Уполномоченный по правам человека обратилась к администрации банка с просьбой оказать помощь семье военнослужащего в оформлении кредитных каникул. По итогам рассмотрения обращения банк принял положительное решение – по договору клиента предоставлена отсрочка погашения задолженности. Кроме того, средства, списанные в погашение задолженности с мая 2025 года, возвращены женщине», - сообщили в аппарате омбудсмена.