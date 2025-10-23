Общество 23.10.2025 в 10:57

За фиктивную регистрацию знакомых житель Бурятии ответит перед законом

На 62-летнего сельчанина завели уголовное дело
Текст: Елена Кокорина
За фиктивную регистрацию знакомых житель Бурятии ответит перед законом

К уголовной ответственности за преступление в сфере миграции будет привлечен житель Заиграевского района Бурятии. Мужчина прописал в своем доме двух знакомых мигрантов, которые на самом деле жили и работали в Улан-Удэ.

- 62-летний мужчина фиктивно зарегистрировал двух иностранцев в своем жилом доме. При этом иностранцы фактически проживали в Улан-Удэ, а не в предоставленном им жилье в Заиграевском районе. Подозреваемый пояснил, что зарегистрировал двоих уроженцев одной из стран Центральной Азии, с которыми вместе работает в общепите, без цели получения вознаграждения, - рассказали в полиции республики.

В настоящее время нарушения миграционного законодательства устранены. Возбуждено уголовное дело.

- Фиктивная регистрация иностранных граждан – это уголовное преступление. Помните, что любое содействие в нарушении миграционного законодательства может повлечь за собой серьезные правовые последствия. Принимая иностранцев на проживание, помните, что вы обязаны предоставить им реальное место для пребывания и соответствующим образом оформить все документы, - предупредили в полиции.

