В школах Улан-Удэ хотят внедрить модель «еда с раздачи»

Благодаря этому дети смогут выбирать то, что им нравится
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Анны Батуриной

В школах столицы Бурятии планируют внедрить вариативное меню и модель «Еда с раздачи». Сейчас председатель комитета по образованию Анна Батурина работает в лицее № 146 «Ресурс» в Казани, чтобы перенять такой опыт.

На данный момент все улан-удэнские общеобразовательные учреждения организуют процесс школьного питания одинаково, по принципу «накрытия столов», без возможности выбора гарниров, супов и т.д. По словам Батуриной, это во многом связано с двухсменным обучением, переуплотнением школ, с ограничением времени перемен.

«Но если к школьному питанию относиться как к важной составляющей здоровья нации, понимаешь, что мы не достигаем нужного результата. В Казанском лицее получилось не только вкусно кормить, но и учитывать предпочтения. На выстраивание всей механики процесса ушло более 10 лет», - рассказала чиновница.

Она добавила, что в столице Татарстана дети спокойно выбирают то, что им нравится. Родители помогают дежурным школьникам, администратор зала осуществляет контроль, благодаря чему нет очередей.

«Там отсутствуют стандартные перемены для всех классов, каждый класс приходит по отдельному расписанию, и все успевают покушать. А главное – дети кушают, съедают то, что выбрали и не бегут в магазин за фастфудом на перемене. Работы предстоит много, но мы рискнем!», - заключила Анна Батурина.

Ранее «Номер один» писал, что школьников Бурятии хотят избавить от супов. Но данное предложение не у всех вызвало поддержку.

