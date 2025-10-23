Общество 23.10.2025 в 11:20
В Улан-Удэ режим «черного неба» продлили еще на сутки
Сейчас в городе почти нет ветра, что способствует накоплению вредных примесей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за практически полного штиля вредные примеси продолжают накапливаться в атмосферном воздухе. В связи с этим Гидрометцентр Бурятии еще на сутки продлил введенный вчера режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.
НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.
При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.
Тегисмог