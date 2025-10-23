Общество 23.10.2025 в 11:57

Улан-удэнец втихую продал ноутбук приятеля и с ним же пропил вырученное

Технику стоимостью 140 тысяч рублей он сдал всего за 15 тыс.
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 37-летнего мужчину обчистил собутыльник. Тот вынес из его квартиры ноутбук стоимостью 140 тысяч рублей. Владелец техники рассказал полицейским, что заработал на нее, трудясь на вахте.

Оперативники уголовного розыска задержали вора – 43-летнего, ранее судимого, безработного мужчину. Он пояснил, что положил глаз на ноутбук приятеля во время совместной попойки.

После кражи тут же направился в скупку, куда сдал похищенное за 15 тысяч рублей. На вырученные деньги купил спиртное и продолжил распивать с потерпевшим.

«Похищенное имущество успели перепродать. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.

кража МВД

