Общество 23.10.2025 в 11:58
В Бурятии поймали 21-летнего браконьера с омулем
Житель Прибайкалья наловил рыбу сетями
Текст: Елена Кокорина
Недалеко от с. Ильинка в Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД задержали молодого мужчину с тремя десятками выловленного омуля.
- 21-летний местный житель с помощью сети незаконно выловил 34 особи байкальского омуля. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил 247 000 рублей, - рассказали в полиции республики.
Рыба массой около 40 кг и рыболовная сеть были изъяты. Возбуждено уголовное дело.
Фото: полиция Бурятии
