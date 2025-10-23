В Бурятии поймали 21-летнего браконьера с омулем

Недалеко от с. Ильинка в Прибайкальском районе сотрудники ГИБДД задержали молодого мужчину с тремя десятками выловленного омуля.

- 21-летний местный житель с помощью сети незаконно выловил 34 особи байкальского омуля. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил 247 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Рыба массой около 40 кг и рыболовная сеть были изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Фото: полиция Бурятии