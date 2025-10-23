Напавшего на пристава улан-удэнца осудили на 4,5 года

За нападение на судебного пристава при исполнении 46-летний и уже неоднократно судимый житель Улан-Удэ отправится на зону. Коротать 4,5 года ему придется в колонии строгого режима.

- В июле виновный, находясь в алкогольном опьянении в доме своего знакомого, напал на судебного пристава, который пришел туда для принудительного привода. В отношении представителя власти было применено насилие. Также был поврежден его автомобиль, рассказали в прокуратуре республики.

Советским районным судом г. Улан-Удэ мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site