Житель Бурятии спрятал в снегу угнанный мотоцикл

Продать краденое ему помешали полицейские
Текст: Елена Кокорина
Сельчанин из Бурятии с уголовным прошлым угнал мотоцикл соседки и спрятал его в сугробах снега. План по его дальнейшей продаже с треском провалился, потому что к поиску краденного подключились местные полицейские.

- В полицию обратилась 41-летняя жительница с. Выдрино, которая сообщила о хищении мотоцикла, припаркованного возле дома. Ущерб потерпевшая оценила в 217 тысяч. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний ранее судимый местный житель. Увидев стоящий возле одного из домов мотоцикл, он решил угнать его, - рассказали в полиции республики.

Сотрудникам полиции он пояснил, что спрятал мотоцикл, закопав его в снег, а в дальнейшем планировал продать. В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Горе-угонщика заключили по стражу.

Фото: МВД РБ

