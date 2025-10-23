Водитель из Бурятии пошел под суд за использование фальшивых прав

В Бурятии жителя Кяхтинского района осудили за использование фальшивых водительских прав (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Он предъявил липовое удостоверение сотрудникам ГАИ, которые остановили его авто для проверки документов.

Выяснилось, что по информационной базе водительское удостоверение, выданное регистрирующим органом иного субъекта, числилось за другим мужчиной.

Документ с разрешенными категориями «В,В1,С,С1,М» кяхтинец получил по почте от своего знакомого.

«Заключением эксперта подтвержден факт подделки документа. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы», - отметили в Кяхтинском районном суде.