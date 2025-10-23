Общество 23.10.2025 в 14:27

Жителей Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды
Фото: freepik.com
По данным Гидрометцентра, в Бурятии с завтрашнего дня ухудшится погода. Прогнозируется снег, местами сильные снегопады и порывы ветра до 22 м/с.

Так, завтра, 24 октября, снег ожидается на большей части республики, по северной половине и Прибайкалью прогнозируют сильные снегопады. Небольшой снег, а по Прибайкалью - умеренные снегопады, прогнозируются и 25 октября. Прекращение осадков произойдет лишь днем в воскресенье.

Ночные температуры в ближайшие дни будут колебаться в пределах -6…-15, местами -16…-22 градусов. Днем будет от -4 до +4, местами до -9 градусов.

Из-за снегопадов на дорогах и перевалах республики ожидаются гололедица и снежные накаты. 

«Будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от дальних поездок, выходов на туристические маршруты», - предупреждают жителей республики в МЧС.
