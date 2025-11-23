Общество 23.11.2025 в 15:06

Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя

Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это новые возможности инвестиций в свое будущее, которые позволят сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности, в том числе на случай наступления особых жизненных ситуаций.

Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов. А также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки.

Выплаты начинаются через 15 лет, либо при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) (в зависимости от того, что наступит ранее).

программа долгосрочных сбережений ПДС

