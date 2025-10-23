В Улан-Удэ прокурор разберется с проблемами участников СВО

В Улан-Удэ прокурор Октябрьского района провел прием участников специальной военной операции, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Для этого он лично выезжал к ним домой.«Участники СВО подняли ряд проблем, включая длительное ожидание выделения земельных участков многодетным семьям, несогласие с выводами медицинской экспертизы относительно причин инвалидности, отказ в выплате компенсаций за обучение. Один из обратившихся, отец троих детей, рассказал, что находится в очереди на получение бесплатного земельного участка с 2012 года, однако земля ему не предоставлена», - рассказали об итогах встреч в надзорном ведомстве.По всем поступившим обращениям организованы проверки, их результаты поставлены на контроль, заверили в прокуратуре.