Общество 23.10.2025 в 15:37
В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов
В МЧС напомнили о соблюдении правил безопасности
Текст: Елена Кокорина
С сегодняшнего дня, 23 октября, в Улан-Удэ закрыта навигация для маломерных судов. Осенью вода покрывается льдом, особенно тонким и коварным в это время, поэтому в МЧС России напомнили о соблюдении правил безопасности.
- Уважаемые родители, впереди каникулы. Предупредите детей об угрозах, связанных с нахождением у воды, и объясните им, что приближаться к водоемам запрещено. Судовладельцы, пришла пора подготовить плавсредство к зимнему хранению. Необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил судовождения по окончании навигации. Ваша безопасность - ваша ответственность, подчеркнули в ведомстве.
Фото: Номер один