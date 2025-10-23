Общество 23.10.2025 в 15:37

В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов

В МЧС напомнили о соблюдении правил безопасности
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов

С сегодняшнего дня, 23 октября, в Улан-Удэ закрыта навигация для маломерных судов. Осенью вода покрывается льдом, особенно тонким и коварным в это время, поэтому в МЧС России напомнили о соблюдении правил безопасности.

- Уважаемые родители, впереди каникулы. Предупредите детей об угрозах, связанных с нахождением у воды, и объясните им, что приближаться к водоемам запрещено. Судовладельцы, пришла пора подготовить плавсредство к зимнему хранению. Необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил судовождения по окончании навигации. Ваша безопасность - ваша ответственность, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один

 

Все новости

В Улан-Удэ на котельной «Стальмоста» кончился уголь
23.10.2025 в 16:53
Подросткам-диверсантам из Улан-Удэ светит до 20 лет лишения свободы
23.10.2025 в 16:45
Вместе в цифровое будущее
23.10.2025 в 16:02
Оперный театр Бурятии показал эскизы костюмов к опере «Богема»
23.10.2025 в 16:00
В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов
23.10.2025 в 15:37
В Бурятии раскрыли убийство рыбака, поданное как несчастный случай
23.10.2025 в 15:37
В Улан-Удэ прокурор разберется с проблемами участников СВО
23.10.2025 в 15:12
Жителей Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды
23.10.2025 в 14:27
Водитель из Бурятии пошел под суд за использование фальшивых прав
23.10.2025 в 13:57
Житель Бурятии спрятал в снегу угнанный мотоцикл
23.10.2025 в 13:55
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ на котельной «Стальмоста» кончился уголь
Городские власти решили экстренно помочь предприятию
23.10.2025 в 16:53
Подросткам-диверсантам из Улан-Удэ светит до 20 лет лишения свободы
За деньги они вывели из строя станцию сотовой связи
23.10.2025 в 16:45
Вместе в цифровое будущее
Стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров
23.10.2025 в 16:02
В Улан-Удэ прокурор разберется с проблемами участников СВО
Один из них ждет бесплатной земли с 2012 года
23.10.2025 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru