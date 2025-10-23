В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов

С сегодняшнего дня, 23 октября, в Улан-Удэ закрыта навигация для маломерных судов. Осенью вода покрывается льдом, особенно тонким и коварным в это время, поэтому в МЧС России напомнили о соблюдении правил безопасности.

- Уважаемые родители, впереди каникулы. Предупредите детей об угрозах, связанных с нахождением у воды, и объясните им, что приближаться к водоемам запрещено. Судовладельцы, пришла пора подготовить плавсредство к зимнему хранению. Необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил судовождения по окончании навигации. Ваша безопасность - ваша ответственность, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один