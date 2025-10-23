Общество 23.10.2025 в 16:02

Вместе в цифровое будущее

Стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров
Текст: Иван Иванов
Вместе в цифровое будущее
Стартовал XV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. 

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде. 

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

•    печатная пресса;
•    телевидение и видеоконтент в СМИ;
•    радио и подкасты;
•    интернет-СМИ;
•    социальные медиа;

и пять специальных:

- «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России; 

- «Фундамент цифровизации» от «Базиса»;

- «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»;

- «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»;

- «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

«В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут “Базис” и “Ростелеком”. Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов “Ростелекома”, культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ», - рассказала Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома».

«Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс “Вместе в цифровое будущее”», - отметила Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса.

В состав федерального жюри вошли: председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова; журналист Дмитрий Захаров; редактор отдела телекоммуникаций и медиа газеты «Коммерсантъ» Татьяна Исакова; директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково» Алексей Каленчук; корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса» Александр Михайлов; советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева; ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин; PR-директор «Базиса» Александр Попов; журналист, эксперт по кибербезопасности «Ростелекома» Олег Седов; основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог Руслан Юсуфов.

«ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой — это то, что обеспечивает стабильность, безопасность и управляемость всей цифровой экосистемы. Но в публичном поле ему по-прежнему уделяется меньше внимания, чем прикладному софту. Мы поддержали номинацию “Фундамент цифровизации”, потому что важно уметь объяснять значение суверенных продуктов доступным, понятным языком. Хочется, чтобы журналисты и блогеры чувствовали в этой теме простор для собственного профессионального роста и понимали, что именно за счет подобного класса решений сегодня строятся устойчивые, импортонезависимые ИТ-системы — от виртуализации до программно-определяемых решений, СУБД и СХД», - сообщил Александр Попов, PR-директор «Базиса», член жюри конкурса.

«Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании культуры кибербезопасности — именно через журналистские материалы важные темы защиты детей в интернете становятся понятными и близкими широкой аудитории. Особенно ценно, что конкурс “Вместе в цифровое будущее” ориентирован на региональные СМИ и блогеров: это позволяет говорить о цифровой безопасности там, где обратная связь с людьми самая живая — в городах и регионах нашей страны. Альянс по защите детей в цифровой среде благодарен “Ростелекому” за внимание к этой теме и за возможность организации специальной номинации, посвященной киберрискам в детской среде. Мы видим, как растет интерес журналистов к вопросам цифровой грамотности, и уверены, что такие инициативы помогают повышать уровень осведомленности детей, подростков и их родителей о безопасном поведении в онлайне», - в свою очередь, говорит член жюри конкурса, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

«Любой конкурс, где можно проявить свои профессиональные таланты -— это стартовая площадка или трамплин для молодых авторов, тех, кто пробует себя в телеком-индустрии и не только в ней. Когда есть возможность соревноваться с лучшими — это показывает, как сильные, так и слабые стороны участника. И здесь важен олимпийский принцип: не победа главное, а — участие. Очень хочется пожелать всем претендентам проявить свои лучшие стороны, взвешенно подойти к правилам конкурса и не спешить с выбором предоставляемых материалов. Конкурс позволяет понять себя и измениться к лучшему», - отметил еще один член жюри, ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. 

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru
