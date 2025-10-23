Подросткам-диверсантам из Улан-Удэ светит до 20 лет лишения свободы

В Улан-Удэ двум подросткам предъявлено обвинение в совершении диверсии. Накануне они за вознаграждение от неизвестного лица в размере двух тысяч рублей повредили базовую станцию сотовой связи.

По данным следствия, один из обвиняемых разместил в публичной группе в мессенджере объявление о поиске работы.

- С ним связался неизвестный и предложил за вознаграждение в размере 11 тыс. рублей повредить базовую станцию сотовой связи в городе Улан-Удэ. Несовершеннолетний вместе со знакомым садовым инструментом повредили кабель вышки сотовой связи. Свои действия они сняли на камеру мобильного телефона и отправили запись заказчику, который перевел на банковскую карту подростка всего две тысячи, - рассказали в Следкоме республики.

Фигуранты вскоре были задержаны. Следователем СК им предъявлено обвинение. Вину они признали и дали подробные показания. В настоящее время их заключили под стражу. За совершение указанного преступления они могут лишиться свободы на 20 лет.