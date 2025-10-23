Общество 23.10.2025 в 16:53
В Улан-Удэ на котельной «Стальмоста» кончился уголь
Городские власти решили экстренно помочь предприятию
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова помогут котельной «Улан-Удэстальмоста». Там сейчас возникла сложная ситуация.
Как сообщили в мэрии, налоговые органы арестовали счета предприятия, поэтому «у завода есть определенные экономические проблемы». Из-за этого «есть сложности» на котельной «Стальмоста», которая обеспечивает теплом сам завод, а также 40 многоквартирных и 180 индивидуальных жилых домов. Суммарно – это порядка 4,5 тысяч потребителей тепла.
«Мы приняли решение помочь предприятию. По поручению мэра временно из бюджета города профинансируем поставки угля на котельную. Это позволит не допустить снижения параметров тепла в многоквартирных домах. Для администрации Улан-Удэ первоочередной задачей является безопасность и гарантии теплоснабжения жителей города в начавшийся отопительный сезон», - сообщил первый заместитель мэра Сергей Гашев.
