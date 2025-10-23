Общество 23.10.2025 в 17:11

«Хейтеры, сходите на шест, покрутитесь»

Мать мальчика с синдромом Апера затравили в соцсетях во время сбора на лечение
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Хейтеры, сходите на шест, покрутитесь»
Фото: предоставлено Валерией
Мать пятилетнего Артема столкнулась с хейтом после открытия сбора на жизненно важную операцию для сына. Мальчику предстоит реконструкция черепа, а в соцсетях Валерию начали обвинять в «лишних тратах на себя», когда увидели, что женщина ходит на маникюр.

Как сообщает КП-Новосибирск, ранее 27-летняя Валерия проживала в Новосибирске. Беременность женщины протекала идеально, и никто не подозревал, что мальчик родится с сросшимися пальцами и деформацией черепа. Роды были тяжелыми. Когда Артем появился на свет, врачи сообщили матери, что у сына нет пальцев.

Сейчас мальчику пять лет. За это время он перенес шесть операций, и впереди — ещё одна дорогостоящая операция по реконструкции черепа в Москве. На неё требуется 3 278 000 рублей. Валерия открыла сбор, и на данный момент собрано около 800 000 рублей.

Скандал произошел после того, как Валерия подарила своему мужчине часы на день рождения. Кто-то из подписчиков связал этот подарок с благотворительным сбором на операцию Артема. В сетях мать начали травить, упрекая в тратах на маникюр, стрип-дэнс и солярий.

- Люди, которые следят за моим каждым шагом и считают мои доходы - вы много прошли жизни как у меня? Мои параллельные проблемы никогда не повлияют на уход за собой! А хейтеры, сходите на шест покрутитесь, чтобы успокоиться, - написала в соцсетях девушка.

Валерия объяснила, что часы, которые вызвали шквал критики, стоили 40 тысяч рублей.

- Я начала откладывать на них еще до объявления сбора, за 4 месяца. Я работаю каждый день с утра до вечера, - рассказала КП-Новосибирск девушка. - Это мой ребенок! Как я могу со сбора у своего ребенка брать какие-то деньги, зная, что это ему жизненно необходимо?

Ежемесячные расходы на маникюр, со слов девушки, составляют 1600 рублей, а тренировки по стрип-пластике вообще не требуют больших вложений.

- Моему ребенку нужна сильная, любящая себя мама! - говорит Валерия. - Если окончательно забить на себя, это плохо кончится и для меня, и для сына.

Многие другие процедуры для красоты, по словам Валерии, ей делают подруги бесплатно.

Девушка рассказала, что помимо сбора в интернете, она ведет и собственную копилку на операцию сына.

- У нас дома есть копилка, в которую я вечерами закидываю наличные, оставшиеся после работы. Это может быть от двухсот рублей до двух тысяч, - пояснила Валерия.

Кроме того, мать одна оплачивает развитие и лечение Артема: дорогостоящие занятия с логопедом, платные кружки в саду, лекарства и специальные мази от шрамов.

Несмотря на все операции, Артем растет жизнерадостным ребенком.

- За пять лет он уже привык, - рассказывает мама. - Он либо в гипсах, либо в перевязках. Потом месяц просто руки заживают, и опять на операцию.

Главная мечта Валерии сейчас — чтобы Артем научился хорошо разговаривать и пошел в обычную школу.

Своим критикам мать отвечает:

- Легко судить человека, если ты не понимаешь и не знаешь, как у него все происходит в жизни.

Всем неравнодушным людям, которые помогают накопить на дорогостоящую операцию мать благодарна.

- Я хочу поблагодарить каждого, кто внес хоть копеечку в наш сбор. Вы очень нас мотивируете! - говорит девушка.

Все новости

Экс-председатель Верховного суда Бурятии стала сенатором
23.10.2025 в 17:59
Школу в Бурятии отправили на дистант из-за менингита
23.10.2025 в 17:35
32 жителя Бурятии выздоровели после отравления едой от «Востока»
23.10.2025 в 17:19
«Хейтеры, сходите на шест, покрутитесь»
23.10.2025 в 17:11
В Улан-Удэ на котельной «Стальмоста» кончился уголь
23.10.2025 в 16:53
Подросткам-диверсантам из Улан-Удэ светит до 20 лет лишения свободы
23.10.2025 в 16:45
Вместе в цифровое будущее
23.10.2025 в 16:02
Оперный театр Бурятии показал эскизы костюмов к опере «Богема»
23.10.2025 в 16:00
В Улан-Удэ закрыли навигацию для маломерных судов
23.10.2025 в 15:37
В Бурятии раскрыли убийство рыбака, поданное как несчастный случай
23.10.2025 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
32 жителя Бурятии выздоровели после отравления едой от «Востока»
Их выписали из «инфекционки»
23.10.2025 в 17:19
В Улан-Удэ на котельной «Стальмоста» кончился уголь
Городские власти решили экстренно помочь предприятию
23.10.2025 в 16:53
Подросткам-диверсантам из Улан-Удэ светит до 20 лет лишения свободы
За деньги они вывели из строя станцию сотовой связи
23.10.2025 в 16:45
Вместе в цифровое будущее
Стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров
23.10.2025 в 16:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru