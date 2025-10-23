Общество 23.10.2025 в 17:11
«Хейтеры, сходите на шест, покрутитесь»
Мать мальчика с синдромом Апера затравили в соцсетях во время сбора на лечение
Текст: КП-Новосибирск
Мать пятилетнего Артема столкнулась с хейтом после открытия сбора на жизненно важную операцию для сына. Мальчику предстоит реконструкция черепа, а в соцсетях Валерию начали обвинять в «лишних тратах на себя», когда увидели, что женщина ходит на маникюр.
Как сообщает КП-Новосибирск, ранее 27-летняя Валерия проживала в Новосибирске. Беременность женщины протекала идеально, и никто не подозревал, что мальчик родится с сросшимися пальцами и деформацией черепа. Роды были тяжелыми. Когда Артем появился на свет, врачи сообщили матери, что у сына нет пальцев.
Сейчас мальчику пять лет. За это время он перенес шесть операций, и впереди — ещё одна дорогостоящая операция по реконструкции черепа в Москве. На неё требуется 3 278 000 рублей. Валерия открыла сбор, и на данный момент собрано около 800 000 рублей.
Скандал произошел после того, как Валерия подарила своему мужчине часы на день рождения. Кто-то из подписчиков связал этот подарок с благотворительным сбором на операцию Артема. В сетях мать начали травить, упрекая в тратах на маникюр, стрип-дэнс и солярий.
- Люди, которые следят за моим каждым шагом и считают мои доходы - вы много прошли жизни как у меня? Мои параллельные проблемы никогда не повлияют на уход за собой! А хейтеры, сходите на шест покрутитесь, чтобы успокоиться, - написала в соцсетях девушка.
Валерия объяснила, что часы, которые вызвали шквал критики, стоили 40 тысяч рублей.
- Я начала откладывать на них еще до объявления сбора, за 4 месяца. Я работаю каждый день с утра до вечера, - рассказала КП-Новосибирск девушка. - Это мой ребенок! Как я могу со сбора у своего ребенка брать какие-то деньги, зная, что это ему жизненно необходимо?
Ежемесячные расходы на маникюр, со слов девушки, составляют 1600 рублей, а тренировки по стрип-пластике вообще не требуют больших вложений.
- Моему ребенку нужна сильная, любящая себя мама! - говорит Валерия. - Если окончательно забить на себя, это плохо кончится и для меня, и для сына.
Многие другие процедуры для красоты, по словам Валерии, ей делают подруги бесплатно.
Девушка рассказала, что помимо сбора в интернете, она ведет и собственную копилку на операцию сына.
- У нас дома есть копилка, в которую я вечерами закидываю наличные, оставшиеся после работы. Это может быть от двухсот рублей до двух тысяч, - пояснила Валерия.
Кроме того, мать одна оплачивает развитие и лечение Артема: дорогостоящие занятия с логопедом, платные кружки в саду, лекарства и специальные мази от шрамов.
Несмотря на все операции, Артем растет жизнерадостным ребенком.
- За пять лет он уже привык, - рассказывает мама. - Он либо в гипсах, либо в перевязках. Потом месяц просто руки заживают, и опять на операцию.
Главная мечта Валерии сейчас — чтобы Артем научился хорошо разговаривать и пошел в обычную школу.
Своим критикам мать отвечает:
- Легко судить человека, если ты не понимаешь и не знаешь, как у него все происходит в жизни.
Всем неравнодушным людям, которые помогают накопить на дорогостоящую операцию мать благодарна.
- Я хочу поблагодарить каждого, кто внес хоть копеечку в наш сбор. Вы очень нас мотивируете! - говорит девушка.
