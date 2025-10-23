Общество 23.10.2025 в 17:19

32 жителя Бурятии выздоровели после отравления едой от «Востока»

Их выписали из «инфекционки»
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканская клиническая инфекционная больница

Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписались 32 жителя Бурятии, которые подхватили острую кишечную инфекцию из-за готовой еды (производитель ООО «Восток»), купленной в сети магазинов «Николаевский».

В медучреждении заявили, что ситуация стабилизируется. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Пострадавшие, которые остаются в стационаре, продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь.

На сегодняшний день количество отравившихся выросло до 159 (со 145), из них 90 – дети, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Бурятии.

