В Улан-Удэ трамвай сошел с рельсов

Сегодняшнее утро у некоторых улан-удэнцев началось с опоздания на работу. Причина – в сходе трамвая с рельсов около 7.15 часов.

Движение данного транспорта для маршрута №2 было закрыто с «Лицея» в 40 квартале и с 40 квартала на «Новый мост». Для маршрут №4 - с «развязки 20а квартал на «Мелькомбинат и для маршрута №8 – с «развязки 20а квартал на «Новый мост». Все трамваи следовали по измененным маршрутам. На месте работала аварийная бригада МУП «Управление трамвая» и оперативно восстановила движение. Причина схода вагона с рельсов не сообщается.

Фото: Номер один