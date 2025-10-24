Общество 24.10.2025 в 09:17

Миллионы улан-удэнца стали очередным трофеем мошенников

29-летний горожанин доверился мнимому инвестору
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Миллионы улан-удэнца стали очередным трофеем мошенников

За сутки жители Бурятии потеряли свыше 5 миллионов рублей, сообщили в полиции республики. Одним из обманутых оказался 29-летний улан-удэнец, оставшийся благодаря неудачному инвестированию без 2,5 миллионов.

- Пострадавший рассказал, что в интернете познакомился с девушкой. Она почти сразу предложила ему способ дополнительного заработка через инвестиции, заявив, что у нее есть опытный знакомый, который сможет помочь. Мужчина решил попробовать и вскоре начал общаться с новым «инвестором», который предложил курировать его инвестиции за процент от прибыли, - рассказали в полиции республики.

Улан-удэнец доверился незнакомцу и совсем не подозревал, что его «водят за нос». С начала августа по сентябрь он перевел около 2,5 млн рублей, включая личные накопления, займы и кредиты. Но в октябре во время группового звонка мошенники признались ему, что обманывали и не занимались никакими инвестициями. Они подтвердили, что их цель была – его деньги.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии
24.10.2025 в 09:47
30% квота для монгольских женщин в госаппарате поразила ООН
24.10.2025 в 09:39
В Бурятии прощаются с 18-летний бойцом
24.10.2025 в 09:31
В Бурятии цены на лекарства поднялись выше инфляции
24.10.2025 в 09:26
Участник СВО из Бурятии пытается изменить статус инвалидности
24.10.2025 в 09:18
Миллионы улан-удэнца стали очередным трофеем мошенников
24.10.2025 в 09:17
Условия получения вычета за лечение
24.10.2025 в 09:00
Ветеран СВО стал замом директора оперного театра Бурятии
24.10.2025 в 08:52
В Улан-Удэ трамвай сошел с рельсов
24.10.2025 в 08:37
Мархаев больше не нужен
24.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Иволгинске капитально отремонтировали дорогу к школе и детскому саду
Раньше добираться туда было проблематично
24.10.2025 в 10:03
Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии
Своими впечатлениями от увиденного от поделился в соцсетях
24.10.2025 в 09:47
В Бурятии прощаются с 18-летний бойцом
Цыван Аюржанаев ушел на спецоперацию, не сообщив об этом близким
24.10.2025 в 09:31
Участник СВО из Бурятии пытается изменить статус инвалидности
Ее причина указана как общее заболевание, а не военная травма
24.10.2025 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru