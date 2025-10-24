Миллионы улан-удэнца стали очередным трофеем мошенников

За сутки жители Бурятии потеряли свыше 5 миллионов рублей, сообщили в полиции республики. Одним из обманутых оказался 29-летний улан-удэнец, оставшийся благодаря неудачному инвестированию без 2,5 миллионов.

- Пострадавший рассказал, что в интернете познакомился с девушкой. Она почти сразу предложила ему способ дополнительного заработка через инвестиции, заявив, что у нее есть опытный знакомый, который сможет помочь. Мужчина решил попробовать и вскоре начал общаться с новым «инвестором», который предложил курировать его инвестиции за процент от прибыли, - рассказали в полиции республики.

Улан-удэнец доверился незнакомцу и совсем не подозревал, что его «водят за нос». С начала августа по сентябрь он перевел около 2,5 млн рублей, включая личные накопления, займы и кредиты. Но в октябре во время группового звонка мошенники признались ему, что обманывали и не занимались никакими инвестициями. Они подтвердили, что их цель была – его деньги.

