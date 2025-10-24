Общество 24.10.2025 в 09:31

В Бурятии прощаются с 18-летний бойцом

Цыван Аюржанаев ушел на спецоперацию, не сообщив об этом близким
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
Сегодня в селе Хоринск проходит прощание с Цываном Аюржанаевым. В возрасте 18 лет он в тайне от родственников ушел на СВО и через месяц погиб.

Цыван Аюржанаев родился 18 августа 2006 года в селе Кижинга. В 2011 году его семья переехала в Хоринск, где он пошел в школу. 

«За годы учебы Цыван принимал активное участие в общественных и спортивных мероприятиях школы и района. С 10 класса после участия в военно-патриотических сборах начал мечтать о службе в армии. Имел золотой значок ГТО. С раннего возраста Цыван отличался любознательностью, интересовался техникой, особенно любил мотоциклы. Учителя в школе отмечали его трудолюбие, уважительное отношение к старшим, дружелюбный характер», - сообщает «Кижинга-инфо.24/7».

По воспоминаниям первой учительницы, у Цывана с детства отличался твердостью и решительностью. Он был одним из лучших учеников, выделялся своей прямотой и честностью. У него было много друзей. Одноклассники его любили и уважали. 

«Цыван очень любил домашних питомцев и всегда заботился о них. В старших классах всерьез задумался о будущем, выбирая путь, который был бы полезен и земле, и людям. В 2021 году о 15-летнем молодом фермере из Хоринска, занимающимся молочным производством, узнала вся республика», - рассказывает «Кижинга-инфо.24/7».

После окончания 11 классов в 2024 году Цыван стал студентом Новосибирского государственного аграрного университета, специализация «Ветеринария». В июне 2025 года он, не поставив в известность близких, добровольцем ушел на спецоперацию.

В зоне СВО Цыван служил оператором БПЛА. По отзывам ротного, он был хорошим наводчиком, отличался трудолюбием, отзывчивостью, познаниями и умениями в управлении техникой. 

6 июля Цыван Аюржанаев ушел на задание, с которого не вернулся. С 17 июля он считался без вести пропавшим, позже стало известно, что боец погиб. 
