24.10.2025 в 09:47

Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии

Своими впечатлениями от увиденного от поделился в соцсетях
Текст: Елена Кокорина
Известный комик и резидент Comedy Club Павел Воля побывал на популярном курорте Бурятии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Его приезд связан с гастрольным туром по нескольким городам России, в число которых попал близлежащий к нам Иркутск. Пару дней назад – 22 октября – стэндапер побывал на водопаде, который находится в курортном посёлке Аршан Тункинского района. Восторгом от природы и лесных обитателей он поделился со своими подписчиками.

Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии
