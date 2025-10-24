Известный стэндапер Павел Воля побывал на курорте Бурятии

Известный комик и резидент Comedy Club Павел Воля побывал на популярном курорте Бурятии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Его приезд связан с гастрольным туром по нескольким городам России, в число которых попал близлежащий к нам Иркутск. Пару дней назад – 22 октября – стэндапер побывал на водопаде, который находится в курортном посёлке Аршан Тункинского района. Восторгом от природы и лесных обитателей он поделился со своими подписчиками.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Павла Воли