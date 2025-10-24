В Иволгинске капитально отремонтировали дорогу к школе и детскому саду

Право первым проехать по обновленной дороге предоставили школьному автобусу.





23 октября в селе Иволгинск открыли отремонтированную дорогу на улице Насосная. Она ведет к новой школе №3 и детскому саду «Улыбка». На участке протяженностью 950 метров уложен асфальт, установлены новые дорожные знаки, разметка и ограждение, обустроены тротуары. Стоимость работ составила 53,5 млн рублей. Средства выделили из дорожного фонда Республики Бурятия.– В Иволгинском районе это четвертый отремонтированный подъезд к общеобразовательным учреждениям. Работа в этом направлении нами будет продолжена. Поздравляю всех с открытием нового участка дороги – это важный для социального развития села объект, теперь наши дети будут с комфортом добираться в очень большую новую школу и детский сад, – отметила замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.– Дорога была крайне необходима, чтобы наши дети добирались домой и обратно по безопасному покрытию. До этого здесь была «гравийка», конечно, доставляла неудобства, и мы очень рады, что сегодня ситуация изменилась, – поделилась Юлия Киргизова, завхоз Иволгинской средней школы №3. Воспитатель детского сада «Улыбка» Елизавета Балданова отметила, что «добираться до детского сада было проблематично, а теперь одно удовольствие ездить на работу по такой дороге».Во время торжественного открытия дороги слова благодарности прозвучали в адрес МАУ «Иволга» и подрядной организации ООО «Велстрой» - работники этих организаций выполнили все работы на объекте.– В этом году дорожной службой МАУ «Иволга» отремонтировано 155 км местных дорог. Это прежде всего маршруты движения школьных автобусов и пассажирского транспорта. При поддержке главы и правительства республики будем продолжать повышать уровень комфорта наших граждан. Хорошие дороги – залог безопасности передвижения жителей нашего района, – сказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.Фото: пресс-служба правительства РБ