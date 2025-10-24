Общество 24.10.2025 в 11:05

В заказнике Бурятии два оленя попались в фотоловушку

Животные пришли подкрепиться к кормушке
Текст: Елена Кокорина
Благородные олени-изюбри пришли в Прибайкальском заказнике к кормушке, чтобы поесть зерна и соли. Пропитание для них туда привозят местные госинспекторы.

На кадрах с фотоловушки, которую установил государственный инспектор «Бурприрода» Сергей Шангин, животные с удовольствием пережевывают пищу.

Уже более 40 лет Прибайкальский заказник сохраняет и восстанавливает численность диких животных Байкала. Его площадь занимает центральную часть Морского хребта у озера Байкал, растягивается на 30 км по береговой линии и составляет свыше 73 тысяч гектаров.

Фото: БУ «Бурприрода»

