Общество 24.10.2025 в 11:07
В Бурятии ушел из жизни талантливый музыкант
Не стало Галсана Ошорова
Текст: Карина Перова
В Бурятии ушел из жизни талантливый музыкант, высококлассный исполнитель на морин-хууре, почётный работник культуры Монголии Галсан Ошоров. О его смерти сообщили в администрации Окинского района.
Он родился в 1977 году в улусе Сорок. Был учеником основателя школы игры на морин-хууре в республике Баасанхүү (Монголия). О Галсане отзываются как о человеке, поистине влюбленном в свое дело.
«Его вклад в развитие культуры бурятского народа неоценим. Светлая память о Галсане Иннокентьевиче навечно сохранится в сердцах родственников, друзей, коллег, учеников и всех почитателей его творчества», - прокомментировали в райадминистрации.
Похороны пройдут 27 октября в улусе Сорок с 8 до 11 часов.
Тегинекролог