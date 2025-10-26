Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница

Летом 2024 года Анна Саяпина (имя и фамилия изменены) зашла на сайт «Госуслуги» и узнала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство. Ни много ни мало на 770 тыс. рублей. Их собирались взыскать в пользу некой Натальи Лавренюк, находящейся в процессе банкротства. Исполнительный лист выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Шокированная Анна нашла определение суда в картотеке арбитражных дел. Оно вынесено в декабре 2023 года в рамках дела о банкротстве Лавренюк. В суд обратился финансовый управляющий Алексей Максимов, член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». Он требовал признать недействительной сделку по перечислению Лавренюк денежных средств на электронный кошелек «КИВИ Банка», открытый на имя Саяпиной. Как утверждал финансовый управляющий, переводы были осуществлены «безвозмездно, вследствие заблуждения».В определении суда о взыскании также указано, что за один день - 18 августа 2021 года - Лавренюк совершила 53 (!) денежных перевода, из которых и сложилась сумма в 770 тыс. рублей. Ничего себе «заблуждение».Напомним, что приказом Банка России у «КИВИ Банка» с 21 февраля 2024 года отозвана лицензия в связи с «неоднократным нapyшeниeм в течeние oднoгo гoдa тpебoвaний Фeдepaльнoгo зaкoнa «О пpoтивoдействии легализации (oтмывaнию) дoxoдoв, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Но «изюминка» заключалась в том, что среди знакомых Саяпиной никаких Лавренюк из Санкт-Петербурга отродясь не было. Электронный кошелек в «КИВИ Банке» наша землячка не открывала. Соответственно, не получала и денег. И даже по адресу, который указан в судебном акте о взыскании, Анна уже много лет не проживала.Более того, она не была уведомлена надлежащим образом о рассмотрении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области обособленного спора, грозящего ей взысканием крупной суммы, не получала копии заявления финансового управляющего Максимова. Проще говоря, была полностью лишена права лично или через представителя отстаивать свои законные интересы.Зато Анна выяснила, что наряду с ней определения о взыскании денег были вынесены в отношении еще трех жительниц Улан-Удэ на суммы: 1 млн 20 тыс. рублей, 615 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Лавренюк также отправила множество переводов на якобы принадлежащие им электронные кошельки «КИВИ Банка». Что или кто побудил ее делать это - вопрос пока открытый.С помощью «Номер один», подробно написавшего о данной детективной истории, Саяпина отыскала этих женщин. Сейчас они идут тем же путем, который Анна уже преодолела.Первоочередной задачей было предотвратить реальное списание денежных средств с банковских карт и счетов. Здесь надо отдать должное Управлению ФССП по Республике Бурятия. Установив, что в исполнительном листе указан недостоверный адрес регистрации должницы, приставы отменили постановление о возбуждении исполнительного производства и вернули взыскателю исполнительный лист.Далее Анна Саяпина обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Установлено, что номер сотового телефона, который одновременно являлся и номером электронного кошелька «КИВИ Банка», никогда ей не принадлежал. Оператором являлось подразделение ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Самарской области, где Анна никогда не была и никаких SIM-карт не приобретала. В период, когда Лавренюк с упорством, достойным лучшего применения, переводила деньги на электронный кошелек «КИВИ Банка», этот номер был зарегистрирован на жителя Самарской области А. Н. Скворцова, а в дальнейшем - на неустановленное лицо.После этого Анна Саяпина обратилась в Октябрьский районный суд Улан-Удэ с иском о признании недействительным договора оказания услуг по осуществлению расчетов с использованием платежного сервиса «КИВИ-кошелек». Доказательств было уже достаточно.Во-первых, никогда не принадлежавший Саяпиной номер сотового телефона (он же номер электронного кошелька).Во-вторых, нарушение правил идентификации клиента «КИВИ Банком». Указан старый адрес Анны. Судя по всему, мошенники воспользовались устаревшими персональными данными, похищенными из какой-то базы. А в договоре, в том числе публичной оферты, должны быть указаны актуальные сведения.В итоге суд пришел к выводу, что при идентификации Анны Саяпиной «КИВИ Банк» нарушены требования Закона «О противодействии легализации (отмыванию) дoxoдoв, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и удовлетворил исковые требования - признал договор об открытии электронного кошелька на ее имя недействительным.Следующим шагом Анны стало обжалование определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с нее 770 тыс. рублей. Она предъявила уже вступившее в законную силу решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ.Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, куда обратилась Саяпина, установил: «Как видно из фактических обстоятельств дела, в рассматриваемом случае А. В. Саяпина не является получателем спорных денежных сумм и стороной по оспариваемой сделке. Следовательно, указанное лицо не может быть признано надлежащим ответчиком по обособленному спору».Апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения заявления финансового управляющего Максимова. А также взыскал с Лавренюк в пользу Саяпиной расходы по оплате госпошлины. Если Анна посчитает нужным, то может обратиться в суд и по поводу взыскания других расходов, в том числе на оплату услуг представителя.Казалось бы, все завершилось благополучно. Но чего это стоило. Доказывать, что ты не верблюд, простите, не должник, - очень непростое и многоэтапное дело.К тому же история имеет свойство повторяться. Не исключено, что в России и, возможно, именно в Бурятии еще всплывут следы электронных кошельков, открытых мошенниками в «КИВИ Банке» или в других, не вполне добросовестных кредитных организациях по похищенным персональным данным.Анна Саяпина советует всем землякам воспользоваться новым сервисом на Госуслугах - самозапретом на оформление новых SIM-карт. Номера телефонов, оформленные ранее, при этом будут действовать. Самозапрет на новые SIM-карты предполагает удаленную установку, но, чтобы его отменить, придется лично обратиться в МФЦ. Зато он послужит доказательством того, что вы непричастны к открытому на ваше имя электронному кошельку, онлайн-кредиту и другим изощренным схемам увода денег с использованием сотовых номеров.