На выставке в Улан-Удэ счастливчику подарят здоровенного быка

В пригороде Улан-Удэ сегодня стартовала выставка племенных животных «БайкалАгро» (0+). Она развернулась на улице Покровская, 33а/1 (Поселье).

Как сообщили в минсельхозпроде региона, среди посетителей, которые сделают покупку от 1500 рублей у одного фермера, разыграют здоровенного племенного быка казахской белоголовой породы. Ему 30 месяцев, вес составляет 624 кг.

«Мы привезли быка, чтобы показать населению, как ведётся племенная работа и каких результатов мы достигли. Это не просто бык – это будущее бурятского животноводства. Очень надеюсь, что он попадёт в хорошие руки и будет работать на благо республики, улучшая поголовье и радуя хозяина», - поделился председатель кооператива «Уула» Мухоршибирского района Эрдэни Гомбоев.

Также сегодня на выставке разыграют трех баранов.