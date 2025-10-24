Поставки бензина из России в столицу Монголии увеличат в четыре раза

Поставки в монгольскую столицу российского бензина будут увеличены в четыре раза. Это позволит к вечеру 24 октября решить проблему дефицита топлива и очередей на автозаправочных станциях, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням в обращении к населению.«Из России к нам едут 130 вагонов с бензином Аи-92. Сегодня, 24 октября, на нашу границу прибудут 62 вагона с 4 тыс. тонн этого топлива при его суточном потреблении в Улан-Баторе около 1 тыс. Этот четырехкратный рост поставок бензина в столицу должен к вечеру этого дня решить проблему очередей на АЗС, которые вызвали искусственный дефицит топлива», – сообщил руководитель минпрома.Ранее на встрече с послом России в стране Алексеем Евсиковым он обратился с просьбой в увеличении поставок бензина. Глава российской дипмиссии отметил, что в социальных сетях распространяется ошибочное мнение о том, что РФ сократила поставки этого топлива и подчеркнул, что проблем с его транспортировкой в Монголию нет. Поставки будут бесперебойными в обычном режиме.Также крупнейшие монгольские импортеры российского бензина объявили, что серьезных перебоев с его поставками нет, а в стране созданы достаточные запасы. По информации главы Минпрома, также ведутся переговоры о закупках нефтепродуктов в Китае. В настоящее время на долю России приходится почти 99% импортных поставок бензина в Монголию.