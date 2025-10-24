В Улан-Удэ выявили недогрев в котельной на Дивизке

В Улан-Удэ сотрудники комитета городского хозяйства выявили недогрев в котельной № 839 – на станции Дивизионная (3-й участок).

Проведенная проверка показала, что при нормативной подаче в 65 градусов фактически зафиксирована температура в 51.

«Специалистами даны указания по приведению работы котельной в нормативный режим. Комитет городского хозяйства держит ситуацию на контроле до полного восстановления требуемых параметров теплоснабжения», - прокомментировали в КГХ.

Ранее «Номер один» сообщал, что на котельной «Стальмоста» кончился уголь.