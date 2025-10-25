В Бурятии застройщики делают ставки на «человейники»

Читая отчеты различных ведомств, видишь, что на бумаге у нас устойчивый рост строительства жилья, но что представляет из себя это жилье, мало кто задумывается. Региональный рынок недвижимости по-прежнему отдает предпочтение многоэтажкам с тесными студиями, из-за чего массовое возведение «человейников», считавшихся когда-то решением квартирного вопроса, может обернуться будущей угрозой для демографии.С января по сентябрь текущего года на территории нашей республики построили и заселили 3056 новых домов. Сухие данные говорят о том, что это 5582 квартиры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился на 1,5%.Частные же застройщики за счет собственных и привлеченных средств возвели 3024 дома: «72,6% общего объема введенного в регионе жилья», - констатировала пресс-служба Бурятстата. Треть из них - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.При этом больше всего нового жилья построили непосредственно в Улан-Удэ (48,3% от общего объема по Бурятии). Дальше статистика распределилась так: Тарбагатайский район – 19,4%, Иволгинский – 12,9%, Заиграевский – 4,6%, Тункинский – 1,8%, Прибайкальский – 1,5%. В ведомственной статистике присутствует и город Северобайкальск – 2,7%.Однако информация, которую опубликовала федеральная служба, гласит, что по стране ввод жилья, наоборот, снизился в этом году (-5,6%).- Пока вся страна тормозит, наша республика ускоряется. Мы действительно демонстрируем устойчивый рост на фоне общероссийского спада строительства. Но такой результат стал возможен лишь благодаря частным застройщикам. Потому что абсолютное большинство нового жилья оказалось построено населением на свои или заемные средства, - подмечает один из улан-удэнских риелторов. - Основная нагрузка легла на частный сектор, в то время как государственное и корпоративное строительство осталось на вторых ролях.Такая структура рынка (где тон задает частный застройщик, а не крупная строительная компания) говорит о двух вещах: преобладании малоэтажного формата - индивидуального жилищного строительства и слабой конкуренции со стороны больших игроков.- Тот факт, что треть построенной недвижимости пришлась на садовые участки, красноречиво свидетельствует о ключевой тенденции, когда люди сбегают от заоблачных цен на квартиры, перебираясь жить на окраины города, - полагает риелтор. В этом плане очень показательна резкая диспропорция… Большинство нового жилья пришлось всего на три территории. На Улан-Удэ, а также на два прилегающих к нему района: Тарбагатайский и Иволгинский. Сложившийся перекос – это не просто статистика, а показатель усугубления неравенства. Пока агломерация растет, остальные районы нашей республики рискуют оказаться на обочине экономической жизни.Цены на готовую недвижимость и вправду кусаются. Однако квартира в городе – это уже существующая инфраструктура (транспорт, школы, работа и пр.). Загородный же дом нередко сулит как дополнительные вложения, так и жизнь в условиях отсутствия социальной инфраструктуры и удобств.Пожалуй, каждый человек хотя бы раз слышал такие устоявшиеся понятия, как «хрущевки» и «сталинки». Эти дома получили свои имена благодаря фамилиям былых лидеров - Иосифа Сталина и Никиты Хрущева, в эпоху правления которых массово возводились те или иные постройки.- Весьма популярные сегодня «сталинки» известны своими просторными квартирами с высокими потолками и красивой лепниной. Сооружали их в 30 - 50-е гг. прошлого века, - рассказывает специалист по недвижимости. - «Хрущевки» появились несколько позже. Строились они дешево, быстро и с единственной целью - расселить как можно больше семей из коммуналок. Этим, собственно, была продиктована их аскетичная планировка: низкие потолки, небольшие комнаты и кухни. Тем не менее «хрущевки», несмотря на свои простые и типовые проекты, строились с учетом строгих государственных стандартов того времени. Эти здания, хотя и не отличаются особым комфортом, обычно имеют весьма надежную конструкцию.Но что насчет «путинок»? Так в народе окрестили современные многоэтажки, которые массово строят по всей стране с 2000-х.- Их главное отличие - разнообразие. Среди «путинок» есть как комфортабельные жилые комплексы с современной инфраструктурой, так и типовые высотки, которые критики часто называют «человейниками» за их скученность, - объясняет риелтор. - В отличие от прошлых эпох, на сегодняшний день нет единого государственного стандарта. Есть только свод правил и нормативов. Поэтому качество и планировка могут сильно разниться в зависимости от добросовестности застройщика.Архитектура новых жилых комплексов - вопрос вкуса. Настоящая драма разворачивается внутри, где господствуют студии по 20 - 30 кв. м. На них навешиваются ярлыки «первая ипотека», «инвестиционная недвижимость», «родители подарили для старта». Но никак не метка «для полноценной жизни». Кто будет обитать в микрокаморке долгие годы? Студент? Он вырастет. Семья? Не втиснется.- Застройщики вышли на мощный темп, вот только платежеспособность населения не поспевает. Останавливать конвейер нельзя, поэтому единственный маркетинговый маневр - уменьшать товар. Так рынок и пришел к тотальной миниатюризации. Чем беднее народ - тем меньше ему предлагают метров, - разводит руками улан-удэнский риелтор. - «Путинки» – это квартиры, в которых невозможно завести семью и растить детей. Государство говорит о поддержке семьи, но рынок жилья диктует прямо противоположное.Чтобы не быть голословными, мы изучили сайт одного из застройщиков. Самая дешевая студия (20,43 кв. м) обойдется в 4,5 млн рублей. На однокомнатную квартиру (32,96 кв. м) потребуется 7,1 млн рублей. А если аппетит разыграется и захочется «двушку» (51,14 кв. м) или, может быть, даже «трешку» (63,95 кв. м), придется подготовиться к тратам от 9 до 11 млн рублей.Где молодой семье с младенцем на руках взять такие деньги - остается загадкой. Единственный вариант - взять и заселиться в студию, миллион за которую покроет маткапитал.- В Москве уже запретили строить квартиры меньше 28 кв. м. Остается надеяться, что эта практика дойдет до всех регионов нашей страны прежде, чем их застроят нежизнеспособным жильем, - подытоживает специалист по недвижимости. - Что касается условий банков, так они по-прежнему кабальные, но выбора у людей нет. Поэтому тем, кто хочет жить в городе, приходится брать ипотеку на 20 - 30 лет, чтобы однажды рассчитаться за квартиры, которые устареют уже через 10 - 15 лет. В будущем мы однозначно получим колоссальную проблему ветхого жилья, реконструкция которого будет бессмысленной.На сегодняшний день ключевыми ипотечными программами остаются «Семейная» и «Дальневосточная».- ДФО – это история про беспрецедентно низкую ставку от 2%. Программа позволяет использовать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса, что значительно снижает финансовый порог входа. При этом заемщики могут рассчитывать на крупные суммы кредита для просторных квартир в новостройках. Однако основным ограничением является региональный характер программы, - констатирует экс-сотрудник банка Олег Нипалин. - «Дальневосточная» ипотека доступна только жителям ДФО. Требование же к первоначальному взносу по-прежнему остается существенным барьером для многих семей, несмотря на возможность задействования маткапитала.«Семейная» радует тем, что у нее ставка фиксированная – 6%. При этом можно использовать как материнский капитал, так и региональные субсидии или другие меры господдержки для внесения или дополнения первоначального взноса.- Но жесткое требование к первоначальному взносу - ее самый главный минус, который остается серьезным финансовым барьером даже с учетом этой вариативности. Лимиты по сумме кредита могут не покрыть стоимость жилья в некоторых улан-удэнских новостройках или в других крупных городах. Превышение же лимита автоматически переводит кредит на высокую рыночную ставку, - уточняет Олег Нипалин. - При этом эта программа остается целевой и недоступна для семей, не соответствующих четким критериям. Например, не имеющих детей или с детьми старше определенного возраста.Разумным вариантом остается «Сельская ипотека». У нее самые низкие ставки на рынке - от 0,1% до 3%.- Это делает покупку жилья максимально доступной. Правда находиться оно будет где-то за чертой города. Да и кредит по этой программе можно получить лишь раз в жизни, - подытоживает Нипалин. - Но разве улан-удэнцам нужно много частных домов?Варианты есть, их много. Вот только ни один из них не подходит человеку без детей, кто не хочет жить в сельской местности или на территории ДФО. А таковых, как оказалось, сегодня много. Социологи из научно-исследовательского центра РАН углубились в результаты последней переписи населения и, опираясь на собственные изыскания, сделали сенсационную выкладку: «Число одиноко проживающих людей составило 41,8%». Причем большинство из них это молодежь.