В Бурятии из-за снега затруднено движение на перевале Мандрик

В Прибайкальском районе Бурятии затруднено движение на перевале Мандрик для грузовых автомобилей.

Там наблюдаются сложные дорожные условия из-за снега и накатов. Задействованы две КДМ.

Упрдор «Южный Байкал» просит водителей не создавать помехи для работы спецтехники.