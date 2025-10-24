Общество 24.10.2025 в 14:17

В Бурятии из-за снега затруднено движение на перевале Мандрик

Грузовикам сложно проехать
Текст: Карина Перова
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7

В Прибайкальском районе Бурятии затруднено движение на перевале Мандрик для грузовых автомобилей.

Там наблюдаются сложные дорожные условия из-за снега и накатов. Задействованы две КДМ.

Упрдор «Южный Байкал» просит водителей не создавать помехи для работы спецтехники.

перевал мандрик

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО "Тори-пресс"
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
