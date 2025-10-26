Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты

- Была одна женщина, которая мне особенно запомнилась. Выбирала тушь, я предложил ей вариант, а она в ответ: «Как вы можете уверять, что продукт хороший, если им сами не красились?». Многие почему-то считают, что девушки-консультанты посоветуют лучше. Но откуда такая уверенность, что они сами красятся? Они могут быть такими же наемными сотрудницами и совершенно не пользоваться косметикой. К тому же я знаю, как устроены такие торговые сети - там жесткий прессинг. Если моя начальница просто писала SMS: «Хорошего дня, хороших продаж, Максим. Надеюсь, они сегодня будут», то там консультанты должны разбиться в лепешку, но выполнить план. Поэтому они готовы сказать что угодно, лишь бы продать товар, - объясняет Андреев. - Да, я не мог и до сих пор не могу оценить, как тот или иной продукт ведет себя при длительной носке - сам не крашусь. Но вся информация, которую производитель указывает на упаковке, от зубов у меня отскакивает.





В 2018 году жизнь Максима Андреева совершила крутой вираж - из мелиоратора он переквалифицировался в визажиста. Все началось с неожиданного предложения пройти курсы, а дальше траектория успеха выстроилась сама собой: помогли череда судьбоносных встреч и внутренний стержень, не оставивший места сомнениям. Сегодня 34-летний мастер покоряет индустрию красоты, превратив свой пол в главный козырь. По его словам, едва ли не половина новых клиенток приходит к нему из любопытства - опробовать маскулинный мейкап. Остальные - благодаря многочисленным рекомендациям, которые вновь и вновь подтверждают безупречное качество его филигранных бьюти-работ.Первым дипломом Максима стала «корочка» сельскохозяйственной академии, подтверждающая квалификацию в области мелиорации и охраны земель - направлении, максимально далеком от мира косметики.- Уже на последнем курсе, практически перед выпуском, меня вдруг осенило, что вся эта возня с цветочками и листочками не мое. Однако жизнь сама себя не оплатит, поэтому еще до получения ненужного мне диплома начал через знакомых искать альтернативные способы заработка. Так, собственно, я и оказался за диджейским пультом, погрузившись в изучение музыкальной аппаратуры, - рассказывает Максим Андреев. - Звукорежиссером проработал целых пять лет, причем одновременно в трех местах. ТЮЗу помогал на выездных спектаклях, ТЦ «Пионер» поддерживал во время проведения развлекательных программ для посетителей, а также «раздавал настроение» на различных юбилеях и свадьбах. Но с годами я начал перегорать, уже изрядно приелись пафосные банкеты с вечно счастливыми пьяными лицами… Понимаете, для людей каждое такое событие - это праздник, а для меня - обыденность, переставшая приносить радость.Из музыкальной круговерти его выдернул случай. Андреев настраивал микрофоны для очередного мероприятия в торговом центре. «Пионер» тогда посетили представители учебного центра «Академия стиля», которые проводили бесплатные мастер-классы по макияжу, привлекая тем самым желающих освоить визаж.- После выступления ко мне подошла директор Татьяна Бурцева. Она протянула брошюру, сказав: «Приходите, сделаем скидку». Ну я и пришел… - улыбается парень. - На тот момент я даже не слышал такое слово «визажист». Просто прикинул, что это, скорее всего, какой-то блогер, который обозревает косметику. А оказалось, там еще какие-то кисти нужны. Ха-ха…Месяц обучения определил его профессиональный путь на годы вперед. Молодой человек получил более нужный ему диплом и устремился в свободное плавание.- Это было похоже на свободное падение. Потому что «корочка» была, а что с ней делать дальше - непонятно. К счастью, прямо на первом этаже того же торгового центра находился магазин косметики... Однако работать туда меня взяли не сразу, - откровенно делится наш собеседник. - Владелица боялась, что покупательницы не примут мужчину-консультанта и это скажется на продажах. Но по итогу все же рискнула.Оставив позади работу звукорежиссера на трех площадках, он устроился на стажировку в магазин косметики, где проработал без малого полтора года.Покупатели реагировали неоднозначно. Одни воспринимали его спокойно: интересовались продукцией, советовались и покупали. Другие смотрели с недоверием, а некоторые даже позволяли себе колкие комментарии.Чтобы не потерять навык, по выходным он бесплатно красил подруг и их близких и знакомых. Так ему довелось встретиться с Валентиной - девушкой, через которую он устроился визажистом в одну из улан-удэнских фотостудий.- Валя собиралась уйти в декрет, и ей нужно было срочно найти кого-нибудь себе на замену. Бросить магазин косметики я опасался, не хотел лишаться стабильных копеек - 15 тыс. рублей в месяц. Но риск оправдался. Следующие три года стали для меня «золотым временем». В фотостудии заработная плата иногда превышала 100 тысяч, - вспоминает Максим. - Долгожданная финансовая свобода стала реальностью.Оборвалось все весьма неожиданно. После возвращения своей коллеги из подзатянувшегося декрета молодой человек получил сообщение: «Извини, но наши пути расходятся».- Да, меня попросили уйти. Причем я не был готов, так как все заработанное потратил на обучение в Сочи. Посетил ежегодный слет визажистов. Часть поездки даже оплачивал кредитной картой, - признается Андреев. - Думал, что через фотостудию рассчитаюсь, а тут – бац, и я снова нищий.К счастью, у Максима уже был запасной план - преподавание. Еще работая в студии, он постепенно начал вести курсы в «Академии стиля».- Галина Козлова - основной преподаватель учебного центра, она в меня поверила и сделала своим полноценным коллегой. Буквально спасла, дав возможность обучать целые группы, - отмечает состоявшийся визажист.Сейчас молодой визажист арендует отдельную студию - небольшой кабинет для приема клиенток. Конкуренция в бьюти-сфере, по его словам, довольна высокая.- В нашем городе каждая десятая девочка - визажист. Но у меня есть особая фишка - я мужчина.Максим Андреев отмечает, что его клиентская база формируется по четкому принципу. 40% приходит из чистого любопытства, еще 40% - за счет сарафанного радио и 10% - благодаря социальным сетям.- А оставшиеся проценты никогда ко мне не придут. Потому что для них парень в бьюти-индустрии неприемлем, - разводит руками наш визажист. - Консервативное мышление - неотъемлемая часть того, с чем я по-прежнему сталкиваюсь. Люди думают, что я некомпетентен из-за своего пола.Знаний у Максима куда больше, чем у многих девушек-визажистов. Ведь его опыт – это не только сотни клиенток, но и огромный шкаф, который уже трещит от многочисленных сертификатов. Тем не менее консервативные люди не доверяют им априори.- Поэтому я стараюсь развеивать мифы и завлекать контентом - веду свой бьюти-блог. Ведь к моим коллегам клиент запишется просто так, ко мне же возникают вопросы: «А где посмотреть ваши работы? А есть ли у вас диплом?». Проблемные дамочки тоже бывают, в основном это мелкие блогеры, коучи, нумерологи и астрологи. Они почему-то чаще других «ловят корону». Но у меня уже выработалась стрессоустойчивость - я перестал принимать их колкости на свой счет. Если человек пришел выместить на мне свою злость - пожалуйста. За твои денежки, моя дорогая, любой каприз, - шутит Максим. - Вообще всех клиенток можно разделить на два лагеря: счастливые люди и потребительские террористы, которым, сколько ни старайся, не угодишь. Мои любимые женщины – это, конечно, первые. Таким хочется отдаваться прям полностью, вкладываться в их образ, осыпать комплиментами, чтобы они и дальше шли по своим делам в прекрасном настроении. Для меня каждая клиентка - буквально прекрасная дива. Красотка, перед ногами которой должна выстилаться та самая ковровая дорожка красного цвета.Стремление сделать из каждой женщины самую что ни на есть принцессу естественным образом привело его к определенным эстетическим предпочтениям. Настоящим идеалом для него стал гламурный стиль Кардашьян.- Я обожаю работать со смуглой кожей и получаю от этого истинный кайф, - говорит он. - Хотя сделать «сексуальную кошечку» можно запросто из любой дамы. Зависит лишь от запроса клиентки. Кто-то может попросить легкий нюдик, а кому-то подавай только вечерний, - делится своими личными наблюдениями наш визажист. - Невесты, например, встречаются разные. Кто-то замуж выходит впервые и хочет ненавязчивый макияж, а у кого-то это уже третий брак, и ей скучно. Была у меня такая, потребовала образ «игривой оторвы» - черный смоки. Выглядела по итогу просто шикарно.Умение слышать клиента и воплощать даже самые смелые их фантазии – вот что отличает настоящего профессионала от дилетанта. Но путь к такому мастерству редко бывает гладким.- Когда я отправился учиться на визажиста, об этом никто не знал. Только сестра, которая быстро проболталась об этом родителям. Насколько я знаю, к моему решению они отнеслись без восторга, особенно папа. Однако путь в бьюти-индустрию выбирался не для них, а для себя… За моими плечами - годы практики, в голове - внушительный объем знаний, а в настоящем - статус состоявшегося специалиста. Стоило ли все этого? Безусловно, - подытоживает улан-удэнский визажист Максим Андреев. - Я хочу, чтобы вы запомнили: по сути, абсолютно все люди боятся пробовать что-то новое. Причем страх испытывают как богатые, так и бедные, как женщины, так и мужчины. И это нормально. Сгладить остроту перемен может поддержка близкого человека, и если он у вас есть, это уже половина успеха. Будьте смелее и не оглядывайтесь на мнение остальных. Надоела работа? Меняйте ее. Поверьте, лучше попробовать и пожалеть, чем всю жизнь доканывать себя мыслями: «А что, если бы?».Фото предоставлено М. Андреевым