Жители Бурятии потянулись на зимовку в Таиланд

Российская диаспора в Таиланде насчитывает до 50 тыс. человек, которые живут там на постоянной основе. По оценкам наблюдателей, среди них насчитывается около 2000 уроженцев Бурятии. Еще больше жителей Бурятии приезжает в Таиланд на зимовку, тогда их число увеличивается примерно до 10 тыс. человек. Часть уезжает в ноябре, когда завершается сезон дождей, и возвращается в апреле, при наступлении жары.Зима в Бурятии проходит все холоднее и тяжелее во всех смыслах. Выражение, ставшее мемом «Зима близко» из сериала «Игра престолов», имеет прежде всего метафорическое значение. Не только то, что к нам придут холода, но и то, что все видят и чувствуют: неумолимо наступают очень трудные времена. И к ним люди могут подготовиться. Например, переждать их в тех местах, где это сделать легче. Например, в Таиланде, где аренда жилья сопоставима с Улан-Удэ, а продукты, коммуналка и в целом жизнь гораздо дешевле. И все это при круглогодичных плюс 30 - 35 градусов. Мы пообщались с несколькими экспатами из Бурятии, которые переехали в Таиланд начиная с 2022 года, сразу после ковида, и остались там.В начале 2022 года, когда закончилась коронавирусная пандемия, рынок недвижимости Таиланда лежал в руинах, и цены там были смешными. Именно этим воспользовалась молодая семья из Улан-Удэ. Ольга и Андрей купили студию в кондоминиуме в Паттайе за 4 млн рублей. Оба работают в сфере компьютерного дизайна.- Мы так привыкли в пандемию работать с московскими клиентами по удаленке, что в марте 2022 года, когда все закончилось, решили уехать и жить в нормальных условиях, - рассказывает Ольга. — Это очень интересное ощущение, когда приезжаешь в Таиланд не как турист, а уже к себе домой.После этого они несколько раз приезжали в Бурятию, но в основном теперь живут в Паттайе. По ее словам, они «нашли в Таиланде более стабильные и безопасные условия жизни».Улан-удэнец Батор переехал в Таиланд в сентябре 2022 года.- Я давно мечтал там жить, как-то мне эта страна зашла, тут понимаешь, что это настоящая Азия. Великолепная кухня, которую люблю всем сердцем, - рассказывает он. Сначала Батор жил в Паттайе, но затем ему этот город показался очень жарким, и он переехал ближе к морскому бризу и серфингу - на Пхукет.Там Баир познакомился с девушкой-туристкой из Бурятии и уговорил ее остаться. Говорит, что одному жить в Таиланде психологически тяжело — социальные связи ограничены, вдвоем гораздо легче и интереснее. На вопрос, чем удается зарабатывать, говорит, что живет за счет посреднических услуг по конвертации валют, а также сдачи в аренду двух квартир в Улан-Удэ. По его словам, дохода от сдачи жилья с лихвой хватает на аренду и в целом на жизнь в Тае. Особенно сейчас, когда рубль укрепился к доллару.Как рассказывают переселенцы, в Таиланде много наших живут семьями. Причем приехали с маленькими детьми, кто-то вообще рожал в Таиланде. Дети растут, ходят в русскоязычные садики, в крупных туристических центрах работают международные частные школы.Больше всего наших соотечественников сейчас живет на острове Пхукет. Ранее же более крупная диаспора была в Паттайе. Но после пандемии популярность курорта резко упала, и сегодня, например из Иркутска, рейсы летают в Бангкок и Пхукет, а не в Паттайю.Также крупные сообщества российских соотечественников находятся в Бангкоке, немало туристов из разряда зимовщиков и тусовщиков приезжают на острова Пханган и Самуи.Большинство уехавших из Бурятии — это молодые мужчины и женщины, многие работают по контрактам дистанционно для российских или зарубежных компаний. Многие из них объединяются в сообщества через социальные сети и форумы, делятся друг с другом опытом, советами и рекомендациями. Поддержка земляков на первых порах очень важна, отмечают они. Среди наших удаленщиков весьма популярны IT и программирование, внедрение ИИ, онлайн-образование и репетиторство, консультационные услуги, онлайн-торговля.Но большинство живет за счет сдачи в аренду в Бурятии своих квартир, домов, складов, гаражей и машино-мест.Однако здесь кроется одна опасность. Да, Таиланд — это удивительное место по сочетанию комфорта, низкой стоимости жизни и возможностей для профессионального развития и духовного роста. Но теплый климат и обстановка всеобщего расслабления, все это тайцы выражают фразой «сабай-сабай» - «не надо спешить», действуют на наших переселенцев угнетающе и деморализующе. Ведь исторически в России была не жизнь, а сплошное выживание. Вот и выросли выживальщики, которым трудно жить в нормальном мире.Тем более оказалось, что пассивные виды доходов, отсутствие необходимости каждый день работать и жаркий климат пагубно влияют на инициативу и ценности человеческой жизни.- Здесь ничего никогда не меняется, по сути, это как день сурка, одно и то же, при этом все есть и ничего делать не надо, мозги жиром заплывают. На удаленке не получается толком работать, нет запала прежнего. А с марта жара, и все время приходится проводить под кондиционером. К концу зимовки уже хочется отсюда уехать, даже по Бурятии начинаешь скучать, по Байкалу. Где есть смена времен года, по крайней мере, - говорит улан-удэнец Александр.Дикая скука и одиночество приводят к тому, что многие удаленщики начинают «курить дурь», тем более что марихуана в этой стране легализована и продается практически везде. В сообществах экспатов рассказывают массу историй, когда наши туристы возвращались в Бурятию наркоманами.В особенно сложной ситуации оказываются дети владельцев бизнесов. Многие из них покинули Россию в 2022 году и поступили в бангкогские международные вузы. Кто-то из них продолжает учиться, но есть и те, кто забросил учебу и занимается тунеядством.В России в целом, как пишет портал MEN TODAY, набирает популярность движение «ни-ни». Его запустили представители поколения Z, которые фактически легализовали тунеядство: у них нет работы и учебы, а деньги на жизнь дают родители.Истоки этого тренда – за рубежом, где «ни-ни» называется NEET (not in employment, education, or training). Сейчас к последователям этого движения себя причисляет каждый пятый зумер. По данным опросов, лидером по количеству NEET-молодежи оказалась Турция — там количество зумеров, отказавшихся от развития, уже достигает почти 28%. На втором месте оказалась Колумбия — 24,8%, тройку лидеров замыкает ЮАР — 22%. В России обстановка несколько лучше: «профессиональных тунеядцев» у нас только 8,7%.Экспаты из Бурятии живут в Таиланде чаще всего с доходов, которые в основном получают на своей родине. Но есть и те, кто владеет недвижимостью в Паттайе, Пхукете, Районге, в основном это студии, сдаваемые туристам.В целом проблему современных рантье называют «ловушкой богатства». Когда дети богатых родителей отказываются работать вообще. Удовлетворяясь тем доходом, который они получают от родительского бизнеса или сдачи в аренду. Их родители зачастую не понимают: как при таких вложениях в международное образование детей они вместо помощи в бизнесе в итоге получают пшик. Совершенно чуждых им по духу людей, которых ничего не интересует, кроме развлечений, и никуда не стремящихся.И Таиланд особенно усиливает эту болезнь современного человека. Когда стимулов к развитию практически нет, поскольку смысла работать и делать что-либо полезное просто зачастую не остается. Поскольку базовый доход многие экспаты и зимовщики получают от своих родителей и родственников, а также через наследство.Одним словом, сабай-сабай.